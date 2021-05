Suspenden sesión de hoy para la designación del nuevo CNE

El diputado de la Asamblea Nacional chavista, Luis Eduardo Martínez, informó la madrugada de este lunes que la sesión programada para hoy donde serían designados los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue diferida para este martes 4 de mayo.

“Hoy honraremos al Diputado Henry Ventura, lamentablemente fallecido -horas atrás lo fue la Mamá de la Diputada Isabel Rodríguez Calderon- A sus familias las más sentidas condolencias”, escribió en su cuenta de Twitter.

#3Mayo| Buenos días y que Dios nos proteja. Hoy honraremos al Diputado Henry Ventura, lamentablemente fallecido -horas atrás lo fue la Mamá de la Diputada Isabel Rodríguez Calderon- A sus familias las más sentidas condolencias (1/2) pic.twitter.com/elfUtpms0b — Luis E. Martínez H. (@Luisemartinezh) May 3, 2021

Según información que ha trascendido a la prensa, en la última reunión sostenida entre miembros del Psuv y sectores de la oposición, salió «humo blanco» con respecto a los nombres que conformarían el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), donde el oficialismo mantendrá la mayoría en una proporción de 3 a 2.

Roberto Picón es uno de los nombres aprobado por la mesa de negociación, representando a la oposición, y quién tuvo un papel muy importante en las campañas presidenciales de Henrique Capriles en materia de organización electoral.

La otra figura aprobada para conformar el nuevo CNE como rector principal, es el ex miembro del G4 y ex dirigente del partido UNT, Enrique Márquez, quién fue vice presidente de la AN cuando la presidió Henri Ramos Allup.

Por su parte el oficialismo ratifica a la actual rectora Tania D’ Amelio, y presenta como nuevo miembro principal al actual director general del Saime Gustavo Vizcaíno, quien es hombre de confianza de Nicolás Maduro.

Sigue siendo una incógnita el nombre del quinto rector principal. Hasta hoy el nombre del Contralor General de la República, Elvis Amoroso, sonaba para encabezar el ente, sin embargo a última hora aparecen algunos candidatos asomados por voceros del chavismo, entre ellos un ex Ministro vinculado al sector educativo, pero no descartan que asomen un «outsider» cercano al Palacio de Miraflores.

#URGENTE #CNE Diferida la sesión de la Asamblea Nacional de hoy a las 2 pm para designar los rectores del ente comicial. Se hará, en principio, mañana 4 de mayo. Leer este hilo 👇👇 https://t.co/IxiR96qBtM — CelinaCarquez (@CelinaCarquez) May 3, 2021

#CNE: La directiva quedaría así:



Rectores por la sociedad civil:

Pedro Calzadilla

Tania D’Amelio (@taniadamelio)

Roberto Picón (@rpiconh)



Por las Facultades de CJyP

Enrique Marquez (@ENRIQUEMARQUEZP)



Por el Poder Ciudadano

Gustavo Vizcaíno — CelinaCarquez (@CelinaCarquez) May 3, 2021

El nuevo CNE está listo. Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania d´Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor serán designados este lunes 3 de mayo como ¿rectores del Poder Electoral, una junta directiva que organizará las elecciones de gobernadores y alcaldes este año. pic.twitter.com/BNnbZ21hpV — Diario Panorama (@diariopanorama) May 3, 2021

Noticias Barquisimeto

Apóyanos Compartiendo :