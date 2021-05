Venezolanos con doble nacionalidad pueden cruzar puente Simón Bolívar para vacunarse

Un efectivo de la GNB dijo a La Nación que venezolanos con doble nacionalidad (colombiana y venezolana) que quieran cruzar a Colombia para vacunarse contra el covid-19, pueden hacerlo por el puente internacional Simón Bolívar «sin problemas».

Solo deben enseñar su documento de identidad neogranadino y decir que tiene la cita para vacunarse. “No es necesario que muestren la cita, pero si la tienen, en digital o impresa, mucho mejor”, recalcó el funcionario que suministró la información al equipo reporteril de La Nación.

La persona, en este caso mayor de 65 años (grupo etario que está siendo vacunado en la actualidad), puede ir con un acompañante, agregó el GNB.

Luego de este proceso, el ciudadano sigue su trayecto hasta la altura de la plaza La Confraternidad. Allí hay una carpa de la GNB, donde vuelven a verificar los datos y le anotan en una lista, en la que llevan el control de los pacientes que van al vecino país. La mayoría suele regresar, por el mismo tramo binacional, en la tarde-noche.

Por la pandemia, el gobierno de Iván Duque ordenó cerrar los pasos binacionales, pero se estableció un canal humanitario para que pacientes crónicos (oncológicos y renales) o cualquier otra emergencia, pueden hacer uso del tramo binacional y recibir atención médica.

El presidente Iván Duque dijo (21 de diciembre 2020) que en el plan de vacunación contra el covid-19 los ciudadanos colombianos tendrán prioridad, en respuesta a una pregunta formulada en la mesa de trabajo de BLU Radio. «La priorización siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada. Tenemos casos de ciudadanos que doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma».

Explicó que, quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna.

“Por supuesto que no. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”.

