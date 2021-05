Adriana Azzi: Horóscopo del 4 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 4 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Bondad

Número de suerte: 013

Buenas noticias te hacen dibujar una alegría en el rostro. Firmas un contrato o resolución. Se activan la prosperidad y la abundancia por unos días. Llega la fortuna a tus manos pero cuídate de las indensiciones. Cambios en un itinerario de un viaje necesario. Hecho curioso en sitio de música. Nuevos planes. Cambios en una dirección. Mudanza con alegrías. Dejas atrás una situación difícil. Inicio de nuevas relaciones sentimentales.

Trabajo: Tu capacidad para el triunfo en lo laboral está latente pendiente asume tu responsabilidad.

Salud: Estrés.

Amor: Hombre que llega a la puerta de tu casa y te abre una oportunidad para mejorar tu vida.

Parejas: Atiende a tus difuntos recordándolos con amor y haciéndoles oraciones. Las decisiones están tomadas. La estrella te acompañará esta semana.

Solteros: Noticias importantes. Recibes buenas noticias. viaje de ida y vuelta. Te cancelan un dinero pendiente.

Mujer: Persona joven con gran alegría. Sorpresa en la casa. Compras. Aléjate de situaciones emocionales que no te satisfacen. Tus actuales relaciones y contactos son más provechosas de lo que crees.

Hombre: Copas y celebraciones. No discutas en la calle con personas desconocidas, no vale la pena. La concreción de una pequeña fiesta o reunión. Es el momento para romper viejas ataduras salir ileso.

Consejo: Limpia la casa, saca lo que no usas, prepara un baño para el hogar de Ruda, Romero y Anamú..

TAURO

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 237

No le digas que no al amor. Cambios y transformaciones en algo que se relaciona con la política o con intereses. Cambios para bien en tu vida. Verás algo que no puedes creer. Cambio de dirección en viaje con alegrías. Firmas un documento por un bien o terreno o por un cuadro. Crédito. Reunión familiar importante, salidas a celebrar con niños. Querer un beso más largo, una caricia más espaciada en el tiempo, una estadía en sus ojos menos corta…

Trabajo: Una compañera te pide ayuda. Ponle un poco de creatividad lo demás vendrá solo. Llamadas, mails, mensajes importantes.

Salud: Dolores de cabeza. Ansiedad.

Amor: Te vigilan constantemente, te siguen con el pensamiento, te imaginan sin ropa. Activas el amor de tu vida y de tu corazón.

Parejas: Logro con tu pareja. Hecho curioso con un rosario o japa de cristales. Hombre amistoso te brinda apoyo.

Solteros: Ganancias inesperadas. Noches especiales de mucha pasión y alegrías compartidas pero sin compromisos…

Mujer: Pendiente de ir haciendo las compras navideñas. Un hombre llega a tu vida sin avisar, inevitablemente lo piensas y él a tí, ojalá y estuviese libre. Grandes esfuerzos por cumplir objetivos. Hecho curioso con una cartera.

Hombre: Llega alguien del pasado. Deja de estar triste, si algo es tuyo no permitirás que sea de nadie más. Sé positivo y menos posesivo, el mundo en tus manos para que saques ventaja. Salidas nocturnas con alegría y pasión.

Consejo: Escribe tus deseos en un papel, corta una naranja en cruz y le introduces en la abertura el rollito, además coloca tres palitos de incienso. Prepara una naranja por cada miembro de la casa, déjalas en un plato por siete días en un lugar alto, luego las botas.

GÉMINIS

Palabra clave: Propósitos.

Número de suerte: 469

Vencerás los obstáculos del camino hacia el amor con sinceridad y desinterés. Hecho curioso con la imagen de un Ángel. Cambio de dirección. Nuevas ideas por negocio. Haces demasiado por tan poco pero el amor no tiene precio. Organiza tu trabajo de en la casa. Sale lo negativo de tu vida. Preocupaciones que te pueden enfermar. Triunfos y alegrías. Ten fe y no pierdas la esperanza.

Trabajo: Reconocimientos. Sales de vacaciones. Alegrías por dinero. Firmas algo importante.

Salud: Malestar gripal.

Amor: Llega alguien muy querido, contactos placenteros mientras sean sinceros.

Parejas: Si mantienes una relación por apariencia la verdad saldrá a flote en un momento de lo más inoportuno, también puede ser que descubres que el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Valdrá la pena la sinceridad y la entrega con ese amor que vale realmente la pena. No tomes decisiones apresuradas, sin pensar cuidadosamente los pros y los contras. Muchas ilusiones traen otras nuevas y así, el viaje.

Solteros: Feliz racha de suerte. Llega algo bueno. Algo con regalos y prendas. Mujer a tu lado, cómplice, será como un bálsamo de amor y cariño para ti.

Mujer: Dejarás a un lado los sentimientos conflictivos en virtud de buscar la reconciliación o de sacar alguna ventaja o te la sacarán a ti. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. Demasiadas cargas para tí sola.

Hombre: Apoyas a un grupo por una lucha común. Amigo joven del pasado que te busca, comienza a contactar contigo pero te genera ansiedad. Limpieza espiritual.

Consejo: Hacer sahumerio de cáscara de mandarina, romero seco, laurel, un poquito de polvo de mostaza y pétalos de rosas rojas y blancas que estén secas. Pasando todos los ingredientes por el mortero, reducidos a polvo, coloca éste sobre carbón caliente.

CANCER

Palabra clave: Contactos.

Número de suerte: 630

Alguien del pasado que llega a tu vida te traerá equilibrios y bendiciones. Nuevos enlaces estratégicos, amistades y camaraderías. Cambios a última hora de un regalo por el que te debes decidir. Celebraciones en una oficina. Debes tomar la decisión de luchar por lo que quieres. Algo con regalo. Mujer que reúne a la familia por anuncio importante. Conoces unas nuevas facetas de algunos amigos.

Trabajo: Llegas al límite de tus propias exigencias. Firmas algo nuevo con personas que te dan un buen feedback desde una empresa afín. Un tema con dinero digital no regulado.

Salud: Mejoría significativa.

Amor: Controlarás tus impulsos y te tomarás las cosas con más calma. Flexibilidad en el carácter. Cuidado con amores ocultos.

Parejas: Reconciliación. Conversaciones con personas con las que llegas a un acuerdo promisorio. Piensa bien lo que vas a decir cuando expreses tus motivaciones.

Solteros: Lo detenido avanza para tu bien. Tienes las herramientas en las manos para hacer las cosas que quieres. Grandes expectativas. Ganas de disfrutar la vida. Satisfacción y motivación, a veces la primera es el resultado de la intensidad de la segunda.

Mujer: Nostalgia por el pasado. Querida amiga te acompaña en una complicidad. Sentimientos y maneras de enfrentar situaciones se encuentran en un punto armónico. Buena disposición para logro importante. Deberás esforzarte para ver los resultados de tus trabajos pero verás con tus propios ojos lo que a veces dudas con el pensamiento. Comidas típicas y tradicionales. Momentos divertidos.

Hombre: Sientes molestia con la persona que estas. Hombre joven se convierte en tu aliado. Búsqueda de satisfacciones espirituales. Saliendo de una situación incómoda para entrar en una etapa de novedades. Algunas decepciones quedarán atrás y gradualmente mejorarán asuntos que tienen que ver con el orden y la armonía en tus asuntos cotidianos.

Consejo: Coloca en un plato hondo aceite de coco, pétalos de flores blancas, canela en rama, anís estrellado, semillas de sésamo blanco y una mecha flotante, enciende la lámpara y pide tus deseos para éstas navidades.

LEO

Palabra clave: Transición.

Número de suerte: 132

Algunas cosas están llegando a una conclusión, deberás actuar con mucha inteligencia emocional, sabiduría y saber llegar a entendimientos. Viajes imprevistos y sorpresivos. Cambios inesperados, la fuerza del universo y sus misterios te ayudará a salir de un sitio donde estás viviendo para otro mejor. Amigos que te esperan te traerán alegrías. Algo que llega a tu vida por ley ya que te corresponde. Mujer de poder que te da la cara y te soluciona un problema. Reunión con padres de carácter importante. Luchas internas. Actuar con compasión.

Trabajo: Arreglo de documentos. No dejes que eso que quieres se enfrié delante de tus ojos. Porque logras lo que quieres cuando estás realmente convencido por la causa, es que te temen y hablan mala tus espaldas.

Salud: Malestar en la parte baja del vientre. Dolores abdominales.

Amor: Sentirás que te traicionan tus instintos, pero sé inteligente, ya lo sabes, no dejes que pase.

Parejas: Logros y alegrías, tu pareja llega con el dinero que necesitan, más para solucionar asuntos domésticos.

Solteros: Secretos revelados. Regalos. Sé optimista, tienes el poder para lograr algo valioso y vencer, utiliza tu intuición como herramienta de tu razón.

Mujer: Se resalta ésta semana todo lo relacionado con el poder, el reconocimiento y el tema de la auto realización. Mayores ingresos.

Hombre: Días muy positivos. Esa mujer que estas esperando llegará a tu vida en el momento preciso, ni antes ni después. Un enfoque hacia el karma para analizar pormenorizadamente de dónde vienes y hacia dónde vas. El dinero, las finanzas y tu carrera serán prioritarios.

Consejo: Coloca a un lado de la puerta de la casa un plato con monedas, caramelos y juguetitos pequeños, enciende delante del plato una vela blanca, al consumirse la vela coloca el contenido del plato en una bolsa de papel, pásate esa bolsa por encima de tu cuerpo y seguidamente, sales de tu casa y dejas la bolsa al pié de un gran árbol.

VIRGO

Palabra clave: Trabajo.

Número de suerte: 336

Te llega una nueva oferta, no lo pienses, muchos cambios repentinos que hacen que desarrolles nuevas ideas. Llega a tu vida algo muy esperado y será para tu bienestar. Viajes por carretera. Algo con unas flores o dulces que deberás llevar a una casa. Salidas nocturnas. Un hombre te dice algo especial. Viaje de ida y vuelta con un familiar.

Trabajo: Llamada de una hombre que te ofrece un negocio, pero no te es grata del todo, analiza bien las consecuencias. Múltiples ocupaciones. Trabajo hasta tarde.

Salud: Exámen pendiente.

Amor: Viaje o salida con alegría por romance. Grupo afectuoso. Renovación.

Parejas: Cambio en la fecha de un compromiso. Utilizas un dinero guardado para la compra de una mercancía o regalo.

Solteros: Algo que tiene que ver con mudanza trae retrasos. Cambio de empleo o nuevos negocios. Un gran peso en lo laboral. Te asignan una labor desgastante.

Mujer: Cambios positivos. Nuevas energías y bríos, necesidad de fortalecerte . Alegrías y triunfos concretos. Mujer que no se detiene a la hora de perseguir sus objetivos será una gran aliada. Diversas opciones para analizar.

Hombre: Ahora tienes la posibilidad de ver los errores del pasado y repararlos. Estableces un procedimiento o ruta a seguir que te será beneficioso. Orgullo por hijo. Un objetivo claro y muy específico te exigirá dedicación. Cansancio en las piernas, molestias en la espalda.

Consejo: Hervir cáscaras de mandarina, colocarle un poquito de azúcar morena al agua y limpiar la casa periódicamente con ésto.

LIBRA

Palabra clave: Movimiento.

Número de suerte: 521

Esos pensamientos obsesivos te llaman a canalizar convenientemente tu energía porque te debilitan. Tu Ángel de la guarda te dá luz, pero tú lo tienes que experimentar, llamarlo, orarle, realizarlo. Tocas el tema del libre albedrío. Te firman un documento importante para tu familia. Cuídate de una mujer de lentes, cabellos muy vistosos y ensortijados y muslos gruesos o derrier de gran tamaño. Sale el sol, todo brilla. Nacimientos. Cambios oportunos y celebrados. Nuevos inicios. Mucho movimiento, positivo avance.

Trabajo: Celebraciones y alegrías ya que se te abre una oportunidad de cambio y luce positivo, no te asustes, deja fluir, no opongas resistencia. Asunto que apunta hacia el exterior. Actividades en redes. Una mujer delgada te ayuda en la oficina pero es a cambio de algo.

Salud: Malestares pasajeros.

Amor: Pensamientos en torno a alguien querido o deseado. Nacimientos. Se define una fecha. Algo con una iglesia o templo será importante.

Parejas: Llega la activación del amor, el deseo o la lujuria de acuerdo a tu estado de conciencia. Alguien vence en la casa una situación negativa. Llegan las alegrías y celebraciones, ahora muy privadas.

Solteros: Caminos abiertos pero deberás tratar tus asuntos cuidadosamente para separar la expectativas como realistas de las más probables. Victoria de la luz.

Mujer: Molestia por algo que se pierde y te cuesta encontrarlo de nuevo. Reunión familiar importante para un adolecente que hay en la casa. Ocupándote de las necesidades de los hijos. Un gran sueño, una intuición psíquica. Deja de ver noticias fake. En éstos momentos tu peor enemigo es pensar en castillos en el aire. La pregunta es: ¿Qué quiero realmente?

Hombre: Sales triunfante de un evento importante. Buscas a esa mujer amada y logras en el propósito de conquistarla, realizar tu sueño. Deberás enfocarte en un sólo objetivo. Ideas soñadoras y fantasías deberás darles estructura, método y concreción.

Consejo: Necesitas orar, hacerlo como ejercicio espiritual; sirve con el rosario, komboskini, camándula o japa mala. Funcionan muy bien los Salmos: 3, 72, 8, 83 y 108. Devociones especiales…

ESCORPIO

Palabra clave: Acuerdos.

Número de suerte: 258

Estarás de descanso o reposando y de repente una llamada inesperada te hará saltar. La estrella brilla para tí, aprovecha las nuevas oportunidades. Sales de viaje con la familia. Hombre con dinero y poder que te busca o llega a tu vida pero no es fácil vincularte con él. Nuevos inicios. Compra y venta. Amigo con logro y te pide que trabajes con él. Logros anteriores o presentes te llevan a situaciones de lucha. Destreza y tenacidad para enfrentar retos.

Trabajo: Influencia y fama. Cambios positivos. Nuevo cargo o posición.

Salud: Pendiente con los excesos.

Amor: Invitación a salir que te sorprende. Todo llega en su debido momento. Hombre adulto a tu lado te trae una revelación. Algo pendiente con la palabra empeñada. Atractivo.

Parejas: Llamadas importantes para concretar un negocio. No sabes qué hacer con un viaje que tienes pendiente. El propósito en pareja y el propósito del alma conjugados positivamente no puede nacer de la carencia.

Solteros: Compras en familia. Ten cuidado con hombre de color o moreno que te mira fíjamente. No tomes decisiones apresuradas. Poniendo el alma en lo que estás haciendo.

Mujer: Deseos de irte, de viajar. Vivir de ilusiones no es bueno, hay que concretar las cosas. Un castillo de arena no se mantiene en pié cuando sube la marea. El programa de tu alma es el camino de tu corazón. Vences el abatimiento. Seguir adelante sin saber hacia dónde no debería estar en tu agenda. El placer para amenizar el sufrimiento trae complicaciones, cuidado con engancharte con hombres que se convierten en vicios.

Hombre: Avance a nuevas formas de hacer dinero. Salidas nocturnas con grupo de amigos. Disfrute. Paseos de ida y vuelta. Alegría que vence las angustias. El ser y el hacer, reflexiones filosóficas. La felicidad viene en sintonía con el flujo de la vida. La riqueza como miedo a la escasez se desmorona, trae alegrías pasajeras. Necesidad afectiva. Cualquier viaje sería muy divertido. Ver la realidad.

Consejo: Baños con hierbas aromáticas como yerbabuena y mejorana. Refréscate con colonia de lavanda. Enciende velas verdes y moradas.

SAGITARIO

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 314

Progreso y cambios paulatinos darán resultados prometedores. Una mujer muy importante en tu vida. El falso yo cree en las carencias, sobre todo en las afectivas. Tendrás una relación muy sólida pronto. Viaje por negocio o algo vinculado a un empleo nuevo. Compra o venta exitosa. Amigos nuevos. Conquistas. Te sentirás bien contigo mismo en un momento de iluminación en lo personal e íntimo de tu ser. El ser que te habita es completo, deja de pensar en las carencias. Recuerda que el miedo es la antítesis del amor. Contactos familiares.

Trabajo: Acuerdos con compañero por la temporada navideña. Cambios que son positivos. Se te exige puntualidad.

Salud: Comer moderadamente. Analgésicos.

Amor: Romance inesperado. Hombre de cuidado te vigila o te espía. Disfrute en una noche especial. Aceptación de lo que eres en realidad. El miedo de no recibir amor. No apagues la luz, no cierres el corazón, no estás separado de la fuente de la vida. La fuente del amor está dentro de tí.

Parejas: Nuevos muebles. Invitación a un compartir entre amigos entrañables. Mujer de mal carácter de cuidado. Disfrute con niños.

Solteros: Nuevos horizontes. Debes tomar una decisión ya o eso que deseas tanto se te va.

Mujer: Una mujer de poder espiritual que te dá un regalo místico. Reuniones. Ganancias. Rompes con un círculo vicioso. La razón sin la intuición es como un pájaro sin alas. Superando obstáculos. Buscando realizar tu potencial deberás superar límites con amor. Autoconfianza.

Hombre: Celebración o ritual espiritual que te ayuda para abrir los caminos. Avance en nuevas formas de hacer negocios. Energía redireccionada para el recuerdo de quién eres verdaderamente. Temas como la protección y el amor. Una amistad que fluye con espontaneidad. No grites cuando hablas.

Consejo: Rescatar la inocencia y los valores espirituales en contacto con la naturaleza, deberás ir a parques, a lugares verdes o a lugares amplios, comprometerte con el autoconocimiento. Medita en el silencio interno.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Equilibrio.

Número de suerte: 453

Un muro construido como mecanismo de defensa frente a los ataques foráneos o por desconfinza. No discutas con un hombre adulto y de poder o jefe, no digas cosas de las que te puedes arrepentir. Celebraciones nocturnas. Cama caliente. Vences a los enemigos. Hijos que van y vienen. Algo muy tierno con regalo en la puerta de tu casa. Víctima de circunstancias externas. Vences. Logros. No proyectes tus molestias en personas vulnerables. Buscando dinero para uno o más hijos.

Trabajo: Pendiente en tu entorno laboral de remover lo que te tranca, lo que limita. Todo lo negativo sale de una buena vez y para siempre. Triunfas. Te certificas en algo o adquieres una nueva habilidad. Vencerás y será importante.

Salud: Malestar en las manos.

Amor: Romance activado, flechazos. Te reconcilias con esa persona que quieres y está alejada. El olvido y el recuerdo como tema.

Parejas: Gastas dinero de más. Compras navideñas. Secretos. Cuidado con relación oculta.

Solteros: Vences a enemigos. Logros. Triunfos en lo que haces. Educadores o familiares cercanos que transfieren pautas de comportamiento sobre lo que deberías hacer que no es lo quieres hacer. Hay más por hacer.

Mujer: Llamada importante por trabajo, diseño o fotografía. Recibes un dinero por un trabajo realizado. Cambios en una sociedad. Desarrollas ciertas habilidades que te ayudan a reafirmar valores. Desarrollo positivo del ego pero es necesario remover programaciones externas para que surja tu expresión natural.

Hombre: Se activa el amor tímidamente. Lo que está detenido parece avanzar de a poco. Deseos de hacer un viaje por placer. Reconoces tu identidad.

Consejo: Hazte baños con flores amarillas y blancas, leche, miel, leche magnesia, agua endulzada con azúcar y agua de colonia. Recuerda enjuagar con agua fresca después del baño.

ACUARIO

Palabra clave: Confianza

Número de suerte: 130

Mucha alegría en tu casa por una reunión prometida, pero no es segura. Coloca adornos de colores rojos, verdes y blancos. Te dan una buena noticia por algo que estas esperando. Firmas un documento. Conversaciones y alegrías. Mujer esotérica te dá la mano. Tienes ayuda y bendición de un padre o persona muy espiritual. Compras navideñas. Los desafíos de tu experiencia existencial, reflexiones.

Trabajo: Te sientes presionado por situación económica pero hay salidas, vueltas del destino. Te ofrecen algo nuevo, no lo pienses mucho. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, comprende el misterio.

Salud: Sanación espiritual.

Amor: Lo esperado llega. Una luz al final del túnel.. un hombre espiritual te da la bendición. Necesitas saber, estar conciente para caminar por el camino correcto.

Parejas: La estrella te acompaña para guiarte en el camino. Reunión familiar en celebración afectuosa por la navidad. Embarazo de un familiar.

Solteros: Amiga que necesita que la escuchen te busca. Cambio de ideas. Cuidado, un nuevo nieto o susto por embarazo no planificado. Regalo inesperado.

Mujer: Verás con más claridad el camino que debes seguir. Te dan un dinero y lo inviertes en un negocio o sales corriendo a pagarlo. Risas y disfrute entre afectos, busca construir momentos memorables, amorosos, sin rencores ni hostilidades. Si te forzan a cruzar un desierto sin agua, y al final hay un oasis con aguas corrompidas, más vale seguir con sed.

Hombre: Negocio positivo. Muchas bendiciones que deberás saber administrar. Tienes en tus manos un dinero entrante. Rompe el hielo con esa chica. Un ardiente romance o un encuentro complaciente. Interesante lectura, conversación o estudio acerca del código genético.

Consejo: Coloca una bolsita de fieltro con canela, 7 clavos dulces, un anís estrellado y una hoja de laurel en la que escribas tu nombre. Tenlo en tu cartera o en un bolsillo siempre, hasta día de Reyes.

PISCIS

Palabra clave: Alquimia.

Número de suerte: 866

Acuerdos para generar un nuevo comienzo o una sociedad exitosa. Se presenta un nuevo reto. Compra de vehículo o pretender un cambio. Firmas un documento que marca importante inicio. El Ángel de la guarda te guía, asegúrate de escucharle. Utiliza la intuición para tomar con calma en las cosas no para desesperarte. Sale el sol para alumbrar el sendero de tu vida. Celebraciones y alegrías entre amigos, un logro. Te vas de un lugar sin decir nada. Logras algo que querías hace tiempo.

Trabajo: Recuperas la inversión en un negocio. Vences y la oportunidad de cambio se presenta ante tus ojos. Asuntos que te obligan a enraizare.

Salud: Malestar en los oídos. Estómago delicado.

Amor: Romance en sitio donde hace frío. Se activa la energía del amor. Te reciben en un lugar con gran alegría.

Parejas: Colocan los adornos y el ambiente de navidad en tu casa, no retrases el día para decorar. Reconciliación. Alegrías que indican que te debes sumergir en un nuevo mar o proyecto. Reunión familiar. Viaje con tu pareja.

Solteros: Estabilidad en la familia. Te llevan una propuesta, pero ten cuidado con la hora que acuerdas el encuentro.

Mujer: Ganancias, salidas a celebrar o a concretar un plan. Canciones navideñas. Cambio de rutina. Alegrías en la puerta de tu trabajo.

Hombre: Amigo que te busca te encuentra para bien. Recuperas algo perdido. Reunión con muchos hombres para liberarte de una carga estresante.

Consejo: Coloca flores rojas y blancas en tu casa e inciensos de aromas penetrantes durante toda ésta temporada, incluso recuerda perfumarte siempre antes de salir de tu casa con dos perfumes diferentes que sientas complementarios.

