¿Cómo tener sueños lúcidos?

A quién no le pasó que despertó abrumado como consecuencia de haber tenido un sueño que no consigue recordar. O sentirse angustiado a causa de un sueño que se repite cíclicamente y al que no es posible encontrarle un sentido.

Desde hace miles de años, los seres humanos se preguntan acerca del fenómeno de los sueños lúcidos, es decir, estar conscientes mientras se sueña, algo que Aristóteles describió en el año 350 antes de Cristo y los budistas practican bajo el término “yoga de los sueños” desde hace varios siglos.

En teoría, cualquiera puede tener un sueño lúcido. Y fue después de revisar 50 años de investigación sobre el sueño y los sueños que un grupo de científicos concluyó que alrededor de la mitad de la población global experimentó uno.

“Según lo que sabemos, si la gente de verdad empieza a investigar el tema, si practica un poco, la mayoría de las personas en algún momento llega a tener un sueño lúcido”, explicó Martin Dresler, experto en neurociencia cognitiva del Instituto Donders para la Investigación del Cerebro, la Cognición y el Comportamiento de la Universidad Radboud, en los Países Bajos.

Daniel Love es educador en sueños lúcidos de Truro, Inglaterra, y tras asegurar que a lo largo de su carrera observó un amplio rango de experiencias con los sueños lúcidos, destacó: “En los años que llevo en la enseñanza, he visto desde gente con una gran variedad de capacidades hasta otra incapaz de superar ciertos bloqueos”.

Por: Reporte Confidencial

