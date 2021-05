Dennis Schröder revelo los jugadores de los Lakers que aun no se han vacunado

El armador de Los Angeles Lakers, Dennis Schröder, pudo haber revelado que él y LeBron James son los únicos dos miembros de su equipo que no recibieron la vacuna COVID-19.

Las citas de un panel que Schröder realizó con N-TV a fines de abril se recircularon en las redes sociales el lunes, un día después de que Schröder fuera incluido en los protocolos de salud y seguridad de la NBA. Schröder reveló que no le gustan los analgésicos y es escéptico acerca de una vacuna. Al hacerlo, posiblemente delató a su compañero de equipo de los Lakers.

“Vacunar es algo difícil para mí”, dijo el aleman. “Creo que LeBron James no está vacunado y yo… soy alguien a quien no le gusta tomar analgésicos. Siempre trato sin ellos de llevarme bien con todo “. “¿Cuarentena? No puedo volver a hacer eso ”, agregó. “Si eso sucediera ahora, me saltaría una serie por completo. Yo no podría lidiar con eso “.

Translation from a German article with an Interview with Dennis Schröder:

“Nearly the whole team is vaccinated – only LeBron and I are not, I think.”

“I can’t go into quarantine again, if that happens now, I‘ll miss a whole round in the playoffs. I can’t live with that” pic.twitter.com/heNvJtfFQG

