El vuelo de la libélula- Una novela fresca, con dosis de romanticismo, aventura, pasión exotismo y humanidad. Por la autora de La mirada de la ausencia .Marta llega a Vietnam para escribir una guía de viajes. Para ella es mucho más que un simple encargo: es su primera oportunidad para hacerse valer en la editorial donde trabaja. Y para conseguirlo, no piensa limitarse a hablar de playas paradisíacas ni lugares fotografiados millones de veces. Aunque nunca pensó que la oportunidad de conocer el verdadero Vietnam se le presentaría en forma de un empresario de la artesanía vietnamita y de tres pequeños huérfanos. Dan, hijo de un trabajador de la embajada española en Hanoi, ha renunciado a vivir en España para instalarse en el país de su familia materna. Hace ya cinco años que dejó pareja y trabajo para embarcarse en un negocio con intención de mejorar la vida y los recursos de muchos de sus compatriotas. Los problemas en su empresa no dejan de crecer: sobre todo cuando tiene que hacerse cargo de tres niños y una extraña.Los cinco iniciarán un viaje en el que descubrirán la amistad y el amor, pero también el desamparo y la certeza de que el destino no es fácil de engañar.

Autor: TURGAIZ, ANA

Genero: Literatura Universal

Páginas: 320

