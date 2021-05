Especial ND | Frustrados y desmotivados: Así se sienten trabajadores de las empresas básicas tras reciente ajuste salarial

Trabajadores de las empresas básicas de Guayana expresaron este martes su inconformidad y la incertidumbre que les genera el reciente ajuste salarial decretado por Nicolás Maduro de 7 millones de bolívares, unos 3,57 $ que, según sus propios testimonios, no les alcanza ni para un kilo de carne.

En entrevista exclusiva con ND, el secretario de Organización del Sindicato Único Nacional de Empleados de la CVG (Sunep-CVG), Cecilio Pineda, dijo que se sintió sorprendido cuando escuchó el decreto de Maduro de pasar el salario mínimo de 1 millón 800 mil bolívares a 7 millones de bolívares, debido al tiempo que no se hablaba de ese tema, sin embargo, lo considera como un ajuste pírrico y miserable que no satisface en lo absoluto las necesidades de los venezolanos.

“No sé quién lo asesora, pero eso es un ajuste miserable. En cualquier país eso genera alegría, caso contrario en Venezuela, es como echarle gasolina al fuego”, dijo Pineda.

En el marco del Día del Trabajador este 1 de mayo, el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, fue el responsable de anunciar al país un aumento de dicho salario en un 289 %, en medio de una concentración de seguidores del chavismo en el centro de Caracas.

Nicolás Maduro prometió ese día que su “meta de vida” era recuperar este año, al más alto nivel, el salario mínimo de los trabajadores.

“El anuncio se hizo el sábado y ya salías el domingo al mercado, a comprar cualquier insumo, y todo se disparó el 100 %. Un kilo de carne te cuesta hasta 7 dólares y nadie compra un kilo de carne para todo un mes”, comentó el cevegista.

Pineda explicó que un trabajador nivel I en CVG recibirá salario mínimo, ahora en 7 millones de bolívares, mientras que, un trabajador nivel VII, con más de 20 años de experiencia y estudios estaría recibiendo unos 21 millones de bolívares, 7 dólares aproximadamente.

“En la administración pública el personal administrativo bachiller recibe un sueldo mínimo y el profesional universitario con años de servicio gana dos sueldos mínimos; yo pasé de ocho sueldos mínimos a dos. Por supuesto esto genera desmotivación, nada de alegría”, sentenció.

Incertidumbre en Venalum

Para el secretario de Finanzas del Sindicato de Profesionales de Venalum, Ángel Brito, la realidad no es muy distinta, pues asegura que este ajuste salarial de casi 300 % lo que causa es miedo en la población.

“Ahorita lo que sentimos es miedo y es tenebroso ese aumento, porque no sabemos qué estamos cobrando. A nosotros ahora no nos entregan recibos de pago, porque todo es por la plataforma patria”, comentó Brito en entrevista con ND.

El trabajador de Venalum precisó que desde marzo de este año todo el pago de nómina expresado en el Sistema Patria no está desglosado, razón por la que desconocen qué beneficios son recibidos y que otros tantos son omitidos.

“En el caso de Venalum, a nosotros nos estaban pagando el apoyo educativo, caja de ahorro y eso iba a nuestra cuenta de ahorro, ahora todo lo depositan en la cuenta nómina y no sabemos qué cobramos. Esto genera confusión, incertidumbre, es todo un desastre con la plataforma patria y este aumento de salario, que no alcanza ni para comprar sardinas, sabrán ellos entonces en cuánto nos quedará la quincena”, recalcó.

Brito también denunció la sustitución de las tablas salariales establecidas en las condiciones contractuales por tablas del sector público, lo que alteró el tabulador y los interniveles.

“Desde que nos violentaron las condiciones contractuales en agosto de 2018, nos empezaron a pagar con tabla salarial del sector público, lo que nos afectó bastante porque fueron alterados nuestros niveles en el tabulador. Aun cuando restituyeron los 45 niveles, pasaron de 4% entre un nivel y otro a 1 % y el sector aluminio que manejaba una base de 16,5 % por encima del salario nacional lo llevaron también a 1 % (…) Ahorita es muy estrecha la diferencia de salarios entre obrero, técnico, profesional, gerencial, de uno a dos millones de bolívares”, precisó.

Rechazan designación de Rivero

Tanto Cecilio Pineda como Ángel Brito aseguran que el sentimiento dentro de las empresas básicas, con relación a la reciente designación de José Ramón Rivero como ministro de Trabajo, es de repudio y frustración.

“Lamentamos las malas decisiones de este gobierno. José Ramón Rivero es una decisión desacertada, no tiene capacidad y ya en un momento lo demostró. No esperamos nada del nuevo ministro”, expresó Pineda.

Para Brito, José Ramón Rivero “es el personaje más gris que ha tenido Guayana”, refiriéndose a su gestión dentro del Ministerio de Trabajo en 2007 y como trabajador de las empresas básicas.

“Siempre buscó aspiraciones sindicales y no lo logró, como tampoco logró ser presidente de Venalum. José Ramón Rivero es muy despreciado y eso lo puedes confirmar con cualquier trabajador. Cada vez que se buscaba un contrato colectivo él ponía miles de trabas. Es un tipo que, en lo absoluto, nada tiene que ver con el sentimiento del trabajador; es una persona inepta en cualquier cargo o posición que lo pongan”, afirmó.

José Ramón Rivero fue designado como ministro del Trabajo el pasado domingo 2 de mayo en sustitución de Eduardo Piñate, quien ahora cumple funciones como ministro de Educación, ante el fallecimiento de Aristóbulo Istúriz, la semana pasada.