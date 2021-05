Estatuto de Protección para venezolanos: ¿cómo registrarse?

1165074

Caracas.- Este miércoles 5 de mayo Colombia dará inicio a la primera fase del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (Etpve) que contempla la regularización de los migrantes de dicha nacionalidad que se encuentran en su territorio.

Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el primer país con más migrantes venezolanos, registrando un total de 1.742.927 ciudadanos. «Este Estatuto Temporal de Protección es un hecho histórico, tiene que llenarnos de orgullo a todos los colombianos. Es la forma en la cual abrazamos los derechos humanos y tendemos la mano a una población que la viene pasando mal», señaló Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia durante una conferencia de prensa.

Los primeros migrantes a los que se les tramitará el Etpev son aquellos que se encuentran en una situación regular, es decir, quienes cuenten con Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), Permiso Temporal de Permanencia (PTP), Permiso Especial de Permanencia (PEP) o salvoconducto de permanencia; seguidos de aquellos que ingresaron de forma irregular antes del 31 de enero de 2021.

Primera fase

El director de la entidad detalló que a partir de este miércoles se dará inicio al registro en línea, mediante el cual los venezolanos deberán crear un usuario, contraseña, adjuntar una fotografía y contestar una encuesta de caracterización socioeconómica.

Migración Colombia habilitará un espacio en su portal web (www.migracioncolombia.gov.co/visibles) que estará disponible hasta el 28 de mayo de 2022, en donde el venezolano deberá aportar sus datos en el Registro Único de Migrantes. Espinosa recomendó a los migrantes no olvidar su usuario y clave, debido a que los necesitarán en todos los trámites migratorios.

La encuesta de caracterización socioeconómica permitirá al gobierno colombiano entender la realidad social, de salud, de educación y económica del migrante para que el proceso de inclusión sea más rápido.

Una vez que el venezolano se registre en el sistema, se procederá a agendar la cita presencial en la cual se tomarán fotografías y datos biométricos con el fin de regularizar su situación.

La recomendación de Migración Colombia es realizar el proceso de registro de manera virtual, sin embargo, a partir del 5 de junio de 2021 habilitarán puntos de orientación para aquellos que no puedan realizar el registro debido a falta de equipos electrónicos, inexperiencia tecnológica o analfabetismo.

Requisitos para optar por el Etpve

Para incluirse en el Registro Único de Migrantes es necesario estar en Colombia, presentar un documento de identidad vigente o vencido (pasaporte, cédula de identidad venezolana, PEP), acta de nacimiento en caso de ser menores de edad, una declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en Colombia y autorizar la recolección de datos biométricos,

El registro del ciudadano no garantiza el otorgamiento inmediato del Etpve – el cual tendría una vigencia de 10 años – , puesto que Migración Colombia evaluará individualmente cada perfil para proceder a autorizar su otorgamiento si cumple con las condiciones.

Para optar por el Etpve el solicitante no debe tener antecedentes penales, anotaciones ni procesos administrativos o judiciales en curso, no estar bajo investigaciones administrativas migratorias, no tener una medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente y no tener en curso investigaciones o condenas por delitos cometidos en Colombia.

Con información de La República, La Opinión y Alcaldía de Bucaramanga

Daniela CarrascoMigración

