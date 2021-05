Este nombramiento del CNE es un primer paso hacia el rescate de la democracia: Stalin González

El exparlamentario electo en 2015, Stalin González, respaldó este martes el nombramiento del nuevo CNE por parte de la AN/6D de mayoría oficialista, e insistió en que es “un primer paso” hacia el “rescate” de la democracia.

“Este nombramiento del CNE es un primer paso hacia el rescate de la democracia. Enrique Márquez y Roberto Picón son dos figuras con amplia trayectoria en la lucha por la democracia, con un compromiso innegable por defender y recuperar el valor del voto. Aplaudo el esfuerzo y la pelea que ha dado la sociedad civil por la defensa y la reivindicación del voto, ha sido invaluable. Los ciudadanos son los protagonistas de este proceso. Ellos participaron a través de sus postulaciones y han sido testigos presenciales de su evolución”, expresó González vía Twitter.

González, quien renunció a su cargo como diputado el pasado 5 de enero, agregó que “han asumido su rol a carta cabal, buscando activamente transformar la realidad del país. Son un ejemplo para todos nosotros y para las generaciones futuras. En el pasado obtuvimos grandes victorias políticas con pocas condiciones y con el ventajismo del régimen, pero en todos esos momentos siempre contamos con lo más esencial: la participación de todos. Ahí debemos volver”.

“Sabemos que esto no es lo único, que no es perfecto, que todavía falta camino y condiciones por pelear, pero es un buen comienzo. Confiemos en que estas designaciones puedan aportar más contrapeso. Estamos haciendo todo lo posible para que ese cambio se materialice y poder dar fin a esta pesadilla. Nuestro deber es continuar este camino, también es tarea de todos participar para hacerlo posible”, insistió.

El exdiputado aseveró lo siguiente: “Que no quepa duda: seguiremos insistiendo en más condiciones. Estamos retomando ese camino en el que nuestra voz es escuchada y en el que podemos lograr los cambios que anhelamos. Merecemos vivir en un país mejor, en el que tengamos derecho a elegir y tener oportunidades de prosperar. Hagamos todo lo posible por conseguir ese cambio que tanto anhelamos para el país y que solo podemos lograr juntos”.

“Soy un fiel defensor del voto. Creo en el voto como la más legítima herramienta constitucional, de expresión y de lucha que tenemos los ciudadanos. Es la forma más cívica que hemos encontrado para demostrar descontento, alzar nuestra voz en protesta y para cambiar realidades. La experiencia nos ha demostrado que la inacción no genera cambios. Quedarse de brazos cruzados no nos sacará del letargo en el que nos han sumergido. El cambio que anhelamos no sucederá si no actuamos”, concluyó.

El Comité de Postulaciones de la AN/6D designó como los rectores principales Alexis Corredor (suplentes: Carlos quintero y Francisco Garcés), Tania D’ Amelio (Suplentes: Lionel Parica y Simón Chacón), Enrique Márquez (Suplentes: Griselda Colina y Francisco García), Pedro Calzadilla (Suplentes: Gusto Vizcaino y Saul Bernal) y Roberto Picón (Suplentes: Conrado Pérez y León Arismendi). Dicha rectoría estará por los próximos 7 años.