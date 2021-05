¡Explotó! George Harris respondió a las denuncias de Mimi Lazo y su hija Sindy

George Harris se pronunció ante las acusaciones de Mimi Lazo y su hija Sindy Lazo sobre violencia sexual.

Luego de que la reconocida actriz de origen venezolano Mimi Lazo y su hija Sindy Lazo acusaran públicamente al comediante criollo George Harris de agresión sexual después de que este ultimo presuntamente se dirigiera con un léxico inapropiado hacia Sindy.

De acuerdo con la actrices, George quien se caracteriza por su humor negro hace años atrás llegó a decir en su show de comedia sobre la primera ganadora latina de Master chef «Si te pica la pepita, ven a mamarme el guevo Sindy».

Las declaraciones de Harris fueron interpretadas como agresión sexual y violencia a la mujer. En este sentido, George decidió salir a la luz pública para desmentir tales acusaciones e indicar que no tienen pruebas en su contra que puedan comprobar que ofendió a Sindy.

«Cuando un ‘artista’ intenta subirse en la de ola de #yotecreoVenezuela le hace un flaco a favor de las victimas reales de este movimiento. La audiencia no es tonta, no se cree cualquier cuento sin presentar pruebas. No hagamos eco de estos personajes peligrosos», dijo el comediante a través de su cuenta de Twitter.

