Margariteños califican de burla el nuevo aumento salarial

El nuevo incremento salarial, implementado por el Gobierno nacional a partir del 1 de Mayo es calificado de burla por los residentes del estado Nueva Esparta, quienes aseguran que con Bs. 7 millones de salario y Bs. 3 millones de cesta tickets compran a duras penas unos kilos de harina de maíz o arroz.

Yudiana Vallejo, vecina de Villa Rosa, aseguró que con 10 millones de Bolívares no puede hacer absolutamente nada.

“Con Bs. 10 millones no haces nada. Compras lo más básico: una harina y una pasta, pero, ¿con qué te las comes?”.

Relató que podrías comprar medio cartón de huevos, pero eso no alcanza para que una familia subsista un mes.

“El bolívar no vale, ahora se maneja el dólar en todas partes. Ni con 100 al mes puede vivir un venezolano”.

Jesús Ramírez, de Villa Juana, dijo que el salario mínimo alcanza para una harina pan y nada más.

“Eso es una estupidez. ¿Quién puede vivir con eso al mes?, la gente está sobreviviendo”.

Pensionados en riesgo

María González, de Punta de Piedras, indicó que ese aumento es un abuso, porque no alcanza para nada. “Yo estoy pasando una circunstancia que jamás pensé pasar, porque, ¿qué voy a comprar con 10 millones de bolívares? ¿Qué puedo comprar? Nada. Es un abuso y ya basta de abusar de las personas y más de los adultos mayores, que ya estamos jubilados y debemos tener otra clase de vida”.

Por su parte, Máximo Rodríguez, de Porlamar, comentó que el sueldo decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro no alcanza ni para comprar un kilo de arroz.

“Un pensionado no puede vivir con ese salario. El que toma pastillas diarias para el corazón no puede estar en ese macán. ¿Quién aguanta esta pelazón? El Covid es el hambre que está pasando el pueblo. En este país no hay nada, decayó gracias a Maduro. No tienen virtud de mandar ninguno de ellos, la virtud la tiene el venezolano”.

Asimismo, Víctor González, también vecino de Porlamar, indicó que con Bs. 10 millones al mes no se hace nada, ni una semana de familia. “Si eres padre de familia con varios hijos y una mujer, no haces nada con eso. No alcanza para nada”.

A levantar la voz

El dirigente de Voluntad Popular en Nueva Esparta, Néstor Sequera, aseguró que los neoespartanos se sienten burlados por este aumento salarial decretado por el Gobierno nacional, que no rinde para cubrir las necesidades básicas de una familia venezolana.

“No es posible que sigamos en esta tragedia. Es momento de exigir nuestros derechos, exijamos lo que corresponde por ley. Ya basta de engaños”.

