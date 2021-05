Marvel Studios revela un vistazo de la cinta The Eternals

Después de los sucesos de Avengers: Endgame, una tragedia obligará a seres ancestrales que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años a luchar contra el enemigo más antiguo de la humanidad, los Deviants. Esto es lo que le da pie a la película The Eternals, una de las cintas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) y cuyo primer vistazo salió este lunes a flote.

Como parte de un video de todos los estrenos de la franquicia hasta 2023, se asomaron varios personajes del filme, que será dirigido por Chloé Zhao, recientemente ganadora del Oscar por Nomadland.

Zhao elaboró ​​la presentación de The Eternals con el productor ejecutivo Nate Moore. Al revisar el pitch «espectacular», el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, recordó: «Fue una historia muy audaz y muy ambiciosa, de 7.000 años de historia sobre la humanidad y nuestro lugar en el cosmos», recoge Variety.

El elenco está conformado por Angelina Jolie como Thena, Salma Hayek como Ajak, Richard Madden como Ikaris y Kumail Nanjiani como Kingo.

A ellos se unen en Eternals Gemma Chan como Sersi, Brian Tyree Henry como Phastos, Don Lee como Gilgamesh, Lauren Ridloff como Makkari, Lia McHugh como Sprite y Barry Keoghan como Druig.

En la D23 Expo 2019, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, también anunció que Kit Harington de Game of Thrones interpreta a Dane Whitman, quien se convierte en el Caballero Negro en los cómics.

“Cuando amas algo, luchas por ello”, se escucha decir a Sersi en el clip .

Marvel Studios retrasó sus planes de Fase 4 debido a la pandemia de covid-19. The Eternals, por ejemplo, estaba prevista para noviembre de 2020. Fue en 2021 cuando se le pudo dar inicio con la serie WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, ambas en Disney+.

Le seguirá la serie Loki, que se estrena el 11 de junio. Recientemente se confirmó el estreno de Black Widow el 9 de julio, Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings en septiembre, The Eternals el 5 de noviembre de 2021 y Spider-Man: No Way Home el 17 de diciembre.

Para 2022 quedarán Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, Thor: Love And Thunder, Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels/Captain Marvel 2.

El Nacional

