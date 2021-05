Mayans MC | FX anuncia la cuarta temporada

El spin off de Sons of Anarchy aún no terminó su tercera entrega, pero la cadena ya ha renovado la serie.

La tercera temporada de Mayans MC terminará el 11 de mayo, pero reveló que el programa regresará con nuevos episodios en 2022. El presidente de programación original de FX, Nick Grad, elogió a Elgin James, junto con sus colaboradores creativos, por contar ” historias que resuenan mucho más allá de la frontera”.

“Estoy profundamente en deuda con todos en FX y 20th por permitirnos continuar contando las historias de los personajes que Kurt Sutter y yo creamos y a quienes nuestro elenco y equipo llevaron a nuevas alturas en la temporada 3. En la temporada 4 miramos hacia adelante. a sumergirnos más profundamente en las verdades de cada personaje y explorar el peligro del mundo combustible en el que habitan”, dijo el co-creador Elgin James.

Spoiler time

Apóyanos Compartiendo :