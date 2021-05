Alicia Machado electrizó a todos con una foto

La actriz y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, publicó a través de su cuenta de Instagram una foto en la que dejó ver al desnudo su trasero, para demostrarle a sus seguidores que se siente bien con su cuerpo.

“ESPERO causar algún impacto con mi foto ! Que no es más que un estilo de vida por años que se refiere a mi género y que muchos quieren solo por convivir ! Me siento tan fabulosa que hasta me quiero más ! Good night”, escribó la Miss Universo 1996.

La imagen tuvo más de 42 mil “Me gusta”, así como 952 comentarios entre los que destacaron diversas figuras dentro del mundo del espectáculo latinoamericano como el actor venezolano Willy Martin; el cantante y exintegrante de la banda Camila, Samo; el actor y presentador mexicano Mauricio Barcelata, entre muchos más.

LA FOTO:

