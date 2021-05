Colombia Duque dice que se reuniría con Santos y Petro| Minuto30

El presidente Iván Duque habló sobre el llamado al diálogo al que convocó a los ciudadanos, y aseguró que se sentaría con sus contradictorios políticos, como Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos.

En diálogo con Blu Radio, el mandatario aseguró que «no soy persona de sesgos. Muchas personas me decían si me reuniría con Timochenko, me he reuní con él. Si lo he hecho con él, ¿cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversación uno no los puede cercenar».

Por tal motivo, no quedaría descartada la idea de Juan Manuel Santos, que le brindó su apoyo para salir de la crisis que actualmente vive el país.

Duque no descarta decretar el Estado de Conmoción Interior

«Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional», dijo el presidente, sobre la idea de decretar o no dicho estado.