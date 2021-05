El jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green perrea a Zion Williamson y Lonzo Ball se venga con triple.

Draymond Green se destacó para los Golden State Warriors el martes por la noche cuando se enfrentaron a los New Orleans Pelicans. Green anotó en una jugada ajustada para empatar el juego al final del cuarto período y se aseguró de que Zion Williamson lo supiera.

Zion Williamson sabía que la estrella de los Warriors lo venció en la jugada, por lo que se negó a mirar en dirección a Green. Estamos bastante seguros de que Dray tuvo una o dos cosas que decir después de ese tremendo esfuerzo, del cual Zion claramente no quería formar parte.

Aqui el video:

Green fue su hablador habitual durante todo el juego de los Pelicans. Al principio del juego , tuvo un intercambio acalorado con el base de Nueva Orleans, Lonzo Ball. Dray no había terminado y decidió centrar su atención en Zion en este caso en particular.

Palabras con Lonzo Ball:

Lonzo hits the three and goes right at Draymond Green.

🗣🗣🗣 pic.twitter.com/WRcVQ4eeNz

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 5, 2021