EEUU | EE.UU. llama al «diálogo» en Colombia tras protestas

EE.UU. llama al «diálogo» en Colombia y expresó este martes su «profunda tristeza» ante los al menos 19 fallecidos en las protestas de estos días, por la ya retirada reforma tributaria y mostró su «apoyo» a la Administración del presidente colombiano, Iván Duque, para solucionar la situación mediante el «diálogo».

La portavoz adjunta del Departamento de Estado de EEUU, Jalina Porter, afirmó en una rueda de prensa telefónica que «en todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica», aunque rechazó el «vandalismo».

Porter hizo un llamado también a las autoridades de seguridad colombianas para que muestren «la mayor contención» ante las protestas, e indicó que Washington «apoya» al Gobierno de Colombia en su búsqueda por solucionar la situación mediante el «diálogo».

Más contundente fue el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, quien instó al presidente colombiano «a rebajar la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable».

Chair @RepGregoryMeeks: I’m extremely concerned by the brutal PNC and ESMAD response to protests in Colombia. I’m particularly alarmed by developments in Cali and call on President @IvanDuque to deescalate the violence and make clear that excessive use of force is inexcusable.

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) May 4, 2021