Familiares de Bassel Makled denuncian que lleva 19 días desaparecido

Caracas. – Hoy martes 04 de mayo se cumplen 19 días que los familiares de Bassel Makled, detenido en el Helicoide a pesar de haber cumplido su condena, desconocen su paradero.

Los organismos de seguridad del Estado lo mantienen oculto desde el pasado 16 de abril, cuando el detenido publicó un video implorando su liberación.

Su esposa, Andrea González, ex presa política del régimen de Nicolás Maduro, explicó a El Pitazo que el viernes 16 de abril Bassel, hermano de Walid Makled, condenado por narcotráfico, filtró un video pidiendo su salida de prisión, tras pagar los 12 años a los cuales fue sentenciado.

González señaló que «terminó de cumplir su condena el 14 de noviembre de 2020. Pero desde que se emite la primera boleta de excarcelación, el 16 de noviembre, nosotros no tenemos aún la Resulta o comprobante de ninguna de las dos boletas que se han librado hasta los momentos».

Precisa que el Sebin debía sellar y firmar las boletas, para luego regresarlas a la Fiscalía, pero «en el caso de Bassel ambas boletas no aparecen, las han desaparecido».

En La Tumba

González cuenta que el video al parecer fue el detonante para que el régimen decidiera ocultarlo a sus allegados.En la grabación Makled solo explica que ya ha cumplido su condena, pero todavía permanece preso cinco meses después, por lo que ruega a Maduro autorizar su liberación.

También, en la grabación señala que un hijo del Hugo Carvajal visitó a su hermano Abdala para hacerle una propuesta, de la cual se desconocen los detalles, según lo indicó González.

No obstante, el planteamiento del emisario fue rechazado. En consecuencia, Abdala recibió una amenaza: «Le dijeron que no saldrían de la cárcel ni él ni sus hermanos«.

Luego del video, fueron el domingo a buscarlo al Helicoide, centro en el cual estaba detenido, pero les informaron que no se encontraba allí. Sin embargo, pudieron enterarse por familiares de otros detenidos que lo habían trasladado ese fin de semana a otro lugar.

«Los funcionarios no supieron darnos explicaciones de su paradero, pero si nos enteramos que lo habían maltratado», dijo la joven. «Le hemos estado llevando comida y enseres, pero no nos dejan verlo. No sabemos cómo está, cómo se alimenta o cuál es su estado físico. No mostraron un video y se ve muy mal. Nos explicaron a duras penas que padece una infección en el ojo izquierdo y lo estaban tratando, pero no nos dicen como es su atención médica ni quien lo chequea».

Por un desliz en los comentarios de los efectivos a cargo de recibir los alimentos que le llevan, pudo enterarse sobre su traslado a «La Tumba», lo cual tampoco ha podido confirmar.

Sin respuesta

A todas estas, González asegura que han colocado denuncias en todos los organismos, incluyendo Ministerio Público y hasta la Vicepresidencia de la República. También han ido hasta la ONU, ente que ha sido receptivo y ha demostrado apoyo.

Acudieron específicamente a la Fiscalía 14 a nivel nacional, oficina que conoce del caso, pero la cual, hasta los momentos, tampoco ha respondido.»Con su hermano Álex ocurrió también lo mismo. Le dieron casa por cárcel y el se encuentra paralizado a raíz de un ACV. Tiene boleta de excarcelación, pero se niegan a quitarle los custodios de su hogar», señaló.

La joven reclama sentir «una impotencia enorme», porque sus hijos están creciendo «sin poder conocer a su padre. Bassel no ha cargado todavía a su hijo menor que tiene seis meses de haber nacido. No es justo. Si el todavía debiera algún delito aceptáramos que estuviera preso, pero no es así. Ya cumplió su condena y debería estar con nosotros, con su familia».

