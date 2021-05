Los Simpson estrenarán corto animado de Star Wars en Disney Plus

Como parte de las celebraciones de Star Wars del 4 de mayo, Los Simpson se harán partícipes gracias a un corto a estrenarse en el servicio Disney Plus titulado The Force Awakens From Its Nap (El despertar de la fuerza después de la siesta).

El corto tendrá como protagonista a Maggie Simpson en la búsqueda de su chupete perdido. Y en medio de esa aventura, “se encontrará cara a cara con jóvenes Padawans, Sith Lords, droides, escoria rebelde y una batalla final contra el lado oscuro”, según la descripción oficial de Disney.

El cartel del corto muestra a Maggie y a BB8 en una posición muy al estilo de Star Wars, además de confirmar que habrá una versión simpsoniana de Darth Maul. No se confirmó la duración del corto, pero debido a que se trata de contenido promocional, hay que asumir que no va a tener la extensión de un capítulo completo de The Simpsons.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

