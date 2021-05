¿Miguel Cabrera jugará en la LVBP antes de su retiro profesional?

El venezolano Miguel Cabrera aún tiene contrato por al menos dos temporadas más en el béisbol de Grandes Ligas (MLB), pero con 38 años es claro saber que su retiro profesional se está acercando y es por eso que muchas personas (incluyéndome) quisieran ver a este gran pelotero de nuevo con los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Miguel Cabrera desde que empezó su carrera en la MLB con los Detroit, no ha disputado ni un juego más la LVBP con sus Tigres de Aragua, siendo un pelotero que en el inició de su trayectoria como profesional brilló con luz propia en el circuito invernal venezolano, demostrando desde muy joven que estaba para grandes cosas en este deporte llamado béisbol.

En el año 2023 finaliza su contrato millonario en las Grandes Ligas y muchas personas se preguntarán, sobre todo en Maracay, si Cabrera volverá a tomar un turno al bate en la LVBP antes de colgar los spikes como pelotero profesional.

Sin embargo, no solamente la afición de los Tigres de Aragua quisiera ver a Miguel Cabrera nuevamente en la LVBP, sino todo un país que ha seguido por años su brillante carrera en el mejor béisbol del mundo que seguro es digna del Salón de la Fama.

En mi opinión, si quisiera ver a Miguel Cabrera en los estadios de la LVBP antes de que anuncie su retiro, ya que como amante del béisbol y venezolano no he tenido la dicha de ver en vivo y directo lo que para mi, ha sido el mejor pelotero nacido en Venezuela. Además, que como profesional, quisiera entrevistar a este pelotero aragueño.

Hace unos 17 años, recuerdo solo haber ido ir al estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz a un juego de la Gran Final de la LVBP temporada 2003-2004 y si bien no tenía idea de quien era Miguel Cabrera y solo tenía cinco años, un niño sin ningún tipo de consciencia sobre béisbol, mi papá (QEPD) y quien me inculcó el amor por este deporte me dijo hace algunos años, ya crecido: “Papi en ese juego Miguelito pegó un jonrón que la sacó del estadio”.

Es el recuerdo más cercano que tengo de Miggy, ese día pegó dos jonrones con los Tigres a Caribes ante Carlos Silva, luego me documenté y los vi, unos verdaderos tablazos que si me preguntan, en la LVBP no he visto otros así.

Por otro lado, pienso que Cabrera si debería venir así sea a tomar un turno y retirarse en la LVBP, ya que el debe buscar agradecer a todo un país que lo ha seguido por años en las Grandes Ligas y que ha disfrutado de cada logro, récord y sobre todo cada cuadrangular.

No pongo en duda que Miguel Cabrera será junto a Luis Aparicio otro venezolano en Cooperstown y los nacidos en este país daríamos todo por ver nuevamente a este grandioso pelotero en los estadio de nuestra LVBP, liga que este pelotero ganó en cuatro oportunidades con los Tigres.

La campaña 2007-2008 fue la última que Cabrera que jugó en la LVBP, pero nunca se ha olvidado de Venezuela, ya que desde su última pasantía con los Tigres, disputó par de Clásicos Mundiales defendiendo a su país.

Solo es cuestión de esperar y ver que pasa, un reencuentro entre Cabrera y la LVBP pudiese ser lo mejor para este pelotero que de por vida tiene con sus Tigres de Aragua un total de 20 jonrones, 181 hits, 93 remolcadas y batea para .305 esto en más de 160 juegos.