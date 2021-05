La reconocida animadora de origen venezolano Carolina Sandoval, documentó con un video a través de Instagram , su segunda consulta con el cirujano plástico Daniel Careaga porque está lista para la reducción de sus senos: “No quiero tener más dos bolas”.

El pasado mes de marzo, la misma Carolina dijo que contemplaba la idea de realizarse un nuevo procedimiento para reducir el tamaño de sus implantes. Ahora, parece indicar que ya todo está listo para ingresar al quirófano.

“Estoy frekeada con la cicatriz… La primera vez que me puse implante fue para tener senos grandotes, o más de lo que tenía, en el primer día que vine con el doctor tengo varias ideas en la cabeza, y se las quiero preguntar”, dijo Carolina en un video que compartió en sus redes sociales.

“Cuando quieren hacerse una cirugía tienen que recurrir al cirujano todas las veces que quieran antes de la operación, porque no te puedes meter al quirófano con dudas… Esto de tener esta talla de busto tan grande, que no está acorde con mi tamaño en efecto sí no quiero. Que no me gusta la cicatriz que he visto, que creo que te quitan el pezón y te hacen una forma de T, le vengo a preguntar al doctor si me quita mis implantes y me ponen unos más pequeños y lo hace por la misma cicatriz”, explicó.

“La ansiedad me pone mal, me quiero quitar el tema de ser voluptuosa… Yo no he venido a sacarme grasa en otra parte del cuerpo, quiero levantar y reducir, al principio vine para preguntar si extraía los implantes y tenía un seno sin implantes”, confesó Carolina.

Aunque aun no ha revelado la fecha, es muy posible que pronto veamos ‘El Almuerzo con Caro’ o ‘El Trasnocho’, dentro del quirófano.

