Perú | “Pretensión de Pedro Castillo de cambiar la constitución es ilegal e inconstitucional”

Enrique Ghersi sugiere que, si Castillo teme debatir con Keiko Fujimori, que lo haga Vladimir Cerrón

POR: ROBERTO SÁNCHEZ R.

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi Silva señaló en charla con LA RAZÓN que la Constitución del 1993 establece los procedimientos para su propia reforma, entre los que no figura una asamblea constituyente, por lo que aseguró que la pretensión del candidato Pedro Castillo es totalmente ilegal e inconstitucional.

¿Qué opina usted de la propuesta del candidato Pedro Castillo de cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente?

La propuesta del candidato Pedro Castillo de cambiar una constitución política es manifiestamente ilegal e inconstitucional, porque la propia Constitución del 93 establece el procedimiento para su propia reforma, entre los cuales no está una Asamblea Constituyente, la cual no figura en la Constitución por lo que no podría llevarse a cabo un referéndum. Entonces, lo que pretende el candidato Castillo no se puede hacer, porque es ilegal.

¿El cambio de la Constitución puede hacerse mediante una asamblea constituyente?

El cambio de la Constitución como lo pretende hacer Pedro Castillo no procede. Si él quiere llevar a cabo una asamblea constituyente por la fuerza, sería un golpe de Estado.

INTIMIDACIÓN AL CONGRESO

¿Cuál sería la salida para ese cambio constitucional?

El cambio constitucional no va a suceder, porque supondría la supresión el Congreso. Y no veo la forma -respetando la ley- cómo el señor Castillo pueda llevar a cabo su propuesta. Para mí, es un intento de intimidación al Congreso que ya ha sido elegido. Es una iniciativa política que pretende de alguna manera ponerse a la vanguardia de la izquierda, rechazando todo el sistema constitucional en su conjunto, pero eso no es legal ni democrático. Por lo tanto, no corresponde a un Estado de Derecho.

Cuando Castillo señala en el debate que todo lo constitucional es corrupto, ¿a qué se refiere?

Bueno, para mí fue una intervención bastante incoherente. Él (Pedro Castillo) cree que la Constitución tiene que ver con la corrupción. Como que uno, a través de cambiar la Constitución pudiera combatir a la corrupción. Y confunde lo que es Constitución con el Código Penal. El señor Castillo al parecer no sabe para qué sirve una Constitución Política. Una Constitución es un documento que establece el carácter general de la organización del Estado y los derechos fundamentales de las personas. No es una forma de tipificar delitos. Si este señor cree que puede haber una “constitución anticorrupción” está totalmente equivocado.

¿El candidato Castillo va a “hacer aguas” de llegar a un eventual gobierno?

El problema es que el candidato Castillo no se deja aconsejar. Yo no sé de asuntos militares, pero si soy presidente, llamaría a una persona que me aconseje. El problema es que el señor Castillo, si no conoce de materia constitucional, lo único que tiene que hacer es llamar a especialistas. Y si no quiere recibir consejos de las personas que saben, se va a equivocar.

¿Qué opina que se niegue a participar en los cuatro debates el JNE, dos presidenciales, uno entre vicepresidentes y el último entre equipos de gobierno?

Veo que no tiene equipo y lo más grave es que no está dispuesto a debatir. Quedó claro que el día sábado en Chota que no fue un buen polemista. Trató de hacer trampa con las reglas del debate, trató de intimidar usando a la población. Felizmente, el pueblo de Chota demostró que tiene una tradición cívica impecable, porque el debate fue impecable. Y felicito a los periodistas que oficiaron de moderadores porque la verdad es que estuvieron muy bien.

¿Los moderadores dieron una clase de imparcialidad en el debate de Chota?

Ojalá que los llamen para los debates en Lima. Pero parece que Castillo le tiene miedo a Keiko y el lema: ¡No te corras Pedro, no corras! parece que es muy válido, porque el JNE ya anunció que Castillo no quiere debatir. Yo creo que el debate se puede hacer sin la presencia del otro, porque si el señor Castillo no quiere debatir, la señora Fujimori haga su exposición sola, porque todo el Perú quiere conocer los demás aspectos de su gobierno. Y si Castillo no quiere, pues le costará electoralmente.

¿Qué le parece que Keiko haya lanzado la idea de estar dispuesta a debatir con Vladimir Cerrón en caso que Castillo se niegue?

Me parece muy buena la iniciativa de la señora Fujimori que lanzó el desafió que, si Castillo no quiere debatir, ella estaría dispuesta a debatir con “el dueño del chifa”, Vladimir Cerrón. Entonces bueno, que venga Cerrón. Y que quede en evidencia que el verdadero titiritero de la izquierda es el señor Cerrón. Será muy importante escuchar a Cerrón ya que el señor Castillo tiene miedo, bueno, que se tome su agua de azar. Para gobernar el Perú no se puede tener miedo. Hay muchos problemas graves en nuestro país. Un presidente que se corre es un presidente que es incapaz de gobernar.

¿Cuál sería su llamado a la reflexión de los peruanos en estas horas decisivas?

En estas horas aciagas, en que depende de una elección todos nuestros valores y principios, les pido que hagan un voto útil por el candidato de su preferencia que tenga más posibilidades reales de ganar y gobernar. La izquierda ha tratado de dividirnos, pero la derecha triunfará como es inevitable el triunfo de la libertad. Un voto crítico, un voto útil, son indispensables para salvar al Perú.