Steve Nash critico las habilidades de tiro de Giannis Antetokounmpo después de la derrota ante los Bucks.

El coach de los Brooklyn Nets, Steve Nash criticó las habilidades de tiro de Giannis Antetokounmpo después de la derrota ante los Bucks.

Giannis Antetokounmpo realizó una actuación monstruosa el martes a expensas de los Brooklyn Nets. A pesar de esto, el entrenador en jefe Steve Nash no está muy impresionado con la eficiencia de tiros del delantero de los Milwaukee Bucks.

Antetokounmpo finalizó con 36 puntos y 12 rebotes. Disparó 11 de 30 desde el campo y 4 de 12 desde lo profundo. Como la mayoría de los equipos rivales, los Brooklyn Nets permitieron libremente que el Greek Freak lanzara triples sin oposición.

Steve Nash said he can live with a lot of the shots Giannis took tonight. Points out that he wasn’t as efficient tonight despite scoring 30 and adds the Nets’ turnovers and Bucks’ offensive rebounds were a bigger reason why they lost.

