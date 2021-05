+VIDEO | Álex Tienda: «Los venezolanos tienen mucho de qué sentirse orgullosos»

La visita del youtuber Álex Tienda a Venezuela parece haber marcado un antes y un después en el buen uso de las redes sociales. Millones de personas apenas están conociendo a un joven que tiene tiempo viajando por el mundo y resaltando lo positivo de cada país. Decidió incluir nuestro país en su larga lista de destinos y jamás pensó tener la receptividad que ha tenido, y tocar tantos corazones.

“Me falto muchísimo, hay mucha gente que me sugirió visitar otros lugares, es un buen pretexto para volver”, dijo Álex durante una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, para VPITV.

En su apretada agenda, que justamente lo llevará hoy a un “país asiático que actualmente está en guerra”, ya incluyo nuevamente a Venezuela para conocer otros destinos como Maracaibo, Mérida y la Gran Sabana. Por supuesto, acompañado de la reconocida periodista Valentina Quintero con quien ya concertó un viaje juntos a su regreso.

“Ya tuve una plática con Valentina Quintero, muy querida en Venezuela, yo la verdad no conocía de su trabajo hasta que la gente me comenzó a hablar de ella y al ver toda su trayectoria pensé, qué lastima que no la pude conocer, es un buen pretexto para volver”, aseguró.

Sergio Novelli le preguntó a Álex cuál fue el mayor obstáculo para poder hacer este trabajo en Venezuela: “El tema del dinero me complicaba muchísimo todo, el efectivo, solo contaba con lo que me lleve desde México, unos 300 dólares en efectivo, al llegar a Venezuela y ver que no funcionaban los cajeros ni las casas de cambio, como en otros países, me complicó un poco moverte alrededor del país, pero afortunadamente tuve amigos que me apoyaron en el tema del transporte”, agradeció.

¿Por qué escogiste Venezuela?, le consulta también Novelli: “Me gusta ir a lugares en los que yo pueda contar una historia, que me despierte la curiosidades de conocer, no es un secreto que Venezuela es un país con una historia bastante delicada y compleja que vale la pena conocer. De Venezuela yo conocía cosas mayormente negativas, se le da mucho eco a los problemas socio-económicos y políticos y los medios no le dan importancia a lo bueno”, cuenta.

“Yo iba con la idea de encontrar algo positivo, sí me emocionó encontrarme las cosas que encontré. Al ver el Salto Ángel fue una mezcla de emociones. Qué hermoso está este país, qué cosas tan bonitas tiene este país, con razón el venezolano ama tanto a su país a pesar de las cosas negativas. Los venezolanos tienen mucho de qué sentirse orgullosos, tienen que estar conscientes de que su país es hermoso. He recibido miles de mensajes de venezolanos en el extranjero que estaban enojados y me dijeron que gracias a mis videos pudieron revivir su amor por Venezuela”, confesó.

Sobre la cuenta de GoFundMe que abrieron para los niños de Petare, revela que nunca pensó que la meta sería sobrepasada. “La idea surgió con mi esposa y manager Alexandra, comenzamos con 5.000 dólares y luego 25 mil, a las 24 horas ya habíamos alcanzado la meta. Ya superamos los 70 mil dólares. Es impresionante la cantidad de gente que quiere apoyar”, remarcó.

