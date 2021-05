El hijo de Perucho Conde rompió el silencio y habló sobre las denuncias de abuso sexual contra su padre

Luego que la cantante lírica venezolanaGrecia Augusta Rodríguez, hija del primer actor Gustavo Rodríguez confesara haber sido abusada en dos ocasiones por dos hombres relacionados al espectáculo nacional, uno de ellos Perucho Conde, inmediatamente el nombre del comediante se hizo tendencia en redes sociales.

La acusación de Grecia, pone al interprete de la “La Cotorra Criolla” en uno de los escándalos más sonados actualmente en la farándula venezolana. Hasta ahora, el también actor no se ha manifestado ante el polémico señalamiento, pero ha sido su hijo, Fabricio Conde, quien respondió al escandalo.

“Repudio todo acto de acoso y abuso sexual contra cualquier persona, pero repudio mucho más que se pretenda utilizar las redes sociales como tribunales donde muchos se erigen como jueces y verdugos sin exigir ni mucho menos presentar pruebas”, fue parte del comunicado que publicó en Twitter.

COMUNICADO: 1/9 pic.twitter.com/Hen7hneron

— No explico mis tuits, no me moleste 🎙️ (@FabricioConde) May 1, 2021