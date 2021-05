Con la etiqueta #SinGasolina, usuarios denuncian la falta de combustible en Venezuela

Vídeo año 2007

Chávez anuncia la construcción de la Refinería de Cabruta, Edo Guárico. Debía estar lista en 2012. No se construyó. Monto aprobado: US$ 6.000 millones.

No había sanciones, ni bloqueo. #SinGasolina pic.twitter.com/w7id0oSUBH

