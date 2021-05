Detienen a otros sospechosos por la muerte de la venezolana en EEUU

Tres nuevos sospechosos de la muerte de Rossana Delgado fueron detenidos por las autoridades policiales estadounidenses.

Luego del asesinato de la venezolana Rossana Delgado en Georgia, la policía se ha encargado de averiguar quiénes serían los responsables del crimen. Es por ello que esta semana detuvieron a 3 nuevos sospechosos de la muerte de la Uber venezolana.

Los hombres, Joshua White, de 38 años; Shawn Callaway, de 38; y Terri Garner, de 37, fueron detenidos el pasado lunes 26 de abril y luego extraditados a Georgia el pasado fin de semana.

Sin embargo, según los registros de la cárcel del condado de Gilmer, todo indica que solo Callaway y Garner fueron aprehendidos en el mencionado centro, cada uno de ellos con dos cargos por participar con organizaciones criminales.

Por otro lado, White fue arrestado con un cargo bajo sospecha de evadir un anterior arresto, aunque se desconoce si fue establecido por otra jurisdicción en Georgia, puesto que no está en los registros de la cárcel de Gilmer.

Según la información que se dio a conocer, las autoridades policiales, junto con otras agencias, estuvieron involucradas en el arresto de los tres sospechosos. Además, no las autoridades locales no tenían conocimiento de que estos tres hombres fueron solicitados por la ley debido al caso de homicidio en Georgia hasta que se abrió una investigación luego de recibir denuncias de que Garner tenía un vehículo en un estacionamiento privado.

El GBI no confirmó todavía si Callaway y Garner se encuentran relacionados en el caso de Rossana Delgado, pero una fuente no oficial contó que el arresto está relacionado con la investigación de la muerte de Rossana Delgado. La vocera del GBI, Nelly Miles, no confirmó ni negó la participación de estas 3 personas.

“El caso está muy activo en este momento. No estamos divulgando nuevos detalles de la investigación“, dijo Miles.

Por ahora no se sabe si White enfrentará cargos al haberse relacionado con el vehículo que habrían escondido en la zona donde procedieron a realizar la detención, y el cual está relacionado al caso de Rossana Delgado.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

