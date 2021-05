Elizabeth Olsen se une al elenco de la serie producida por Nicole Kidman

A pesar de que los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya esperan verla como Wanda Maximoff, la actriz tiene un nuevo reto, ya que Elizabeth Olsen se une al elenco de ‘Love & Death’, la serie de HBO Max producida por Nicole Kidman.

La serie está inspirada en el libro de Jim Atkinson y Joe Bob Briggs, ‘Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs’, además de en varios artículos de Texas Monthly.

‘Love and Death’ se centrará en un pequeño pueblo de Texas donde un asesinato pone de cabeza a toda la comunidad.

Medios estadounidenses han confirmado que Elizabeth Olsen se une al elenco de ‘Love & Death’ e interpretará a Candy Montgomery, una asesina con hacha de la vida real, en la serie limitada.

Montgomery eliminó a su amiga, Betty Gore, con un hacha, en junio de 1980 después de que el marido de Gore terminó su relación con Candy. Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television Group, dijo a la publicación que Olsen era la única persona para el trabajo.

«No podemos imaginar una artista más perfecta para interpretar el papel protagonista de Candy que Elizabeth Olsen. Su talento, carisma y energía pueden hechizar al público como ninguna otra», pronunció Kevin Beggs.

Lionsgate no es el único actor importante involucrado detrás de las cámaras, en primer lugar, el creador de ‘Big Little Lies’, David E. Kelley, escribirá y producirá de forma ejecutiva la serie.

En el frente de la producción, Kelley se une una vez más a sus poderosos colaboradores Nicole Kidman y Per Saari bajo su marca Blossom Films. La aclamada Lesli Linka Glatter, de ‘Homeland’ se encargará de la producción ejecutiva y la dirección.

El papel de Candy supondrá un cambio radical con respecto al último papel televisivo de Olsen,ya que la actriz cautivó al público como Wanda Maximoff en la innovadora serie de Disney+ y Marvel, ‘WandaVision’, un papel que volverá a interpretar en la esperada película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘.

