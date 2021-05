Embajador de EE.UU James Story, afirma que no es suficiente la designación de un nuevo CNE

Este jueves 6 de mayo James Story señaló en exclusiva para el medio de comunicación, El Carabobeño que la reciente renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte de la cuestionada Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre, es insuficiente para garantizar verdaderas elecciones libres, justas y verificables, así como una solución integral a la crisis.

Kevin Arteaga Gonzalez | El Carabobeño

“No es suficiente la designación de un nuevo CNE”, dijo Story. A su juicio, la administración de Nicolás Maduro debe ceder también en otros aspectos como el levantamiento de las inhabilitaciones contra los principales líderes y partidos opositores, el cese de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la liberación de todos los presos políticos que, según la ONG Foro Penal, son al menos 307, incluyendo a un adolescente.

Su posición se alinea con la de la subsecretaria interina del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Julie Chung, quien a través de Twitter manifestó que EE.UU. “apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”.

En el mismo mensaje breve Chung agregó que desde el gobierno del presidente Joe Biden continúan “presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas, incluyendo: levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores internacionales creíbles y un calendario electoral público”.

Fue este martes 4 de mayo cuando la AN de mayoría oficialista, electa en 2020, renovó a los integrantes del ente comicial y, por primera vez en casi 18 años, al menos dos de los cinco rectores principales del CNE no están vinculados directamente con el chavismo. El miércoles se oficializó la instalación de la nueva gestión. El oficialismo está representando por Pedro Calzadilla, ex ministro de Hugo Chávez y Maduro, quien preside el organismo, Tania D’Amelio y Alexis Corredor.

En representación de un sector de la oposición, que excluye a la plataforma unitaria y el interinato encabezado por Juan Guaidó, está Enrique Márquez, exvicepresidente del Parlamento que en 2015 se alzó con una arrasadora mayoría opositora y Roberto Picón, ex preso político, ingeniero, asesor técnico y articulador en materia electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En EE.UU. no hay criterios unificados sobre el tema. La postura que asomó la representante del Departamento de Estado contrasta con lo expresado por los congresistas Debbie Wasserman Schultz (demócrata) y Mario Díaz-Balart (republicano), quienes mediante un comunicado bipartidista rechazaron categóricamente la nueva designación de la AN de 2020.

“El régimen de Maduro está intentando aferrarse al poder con una institución ilegítima de su propia creación. El CNE, ampliamente condenado, está lleno de compinches de Maduro y ha sido elegido para sellar futuras tomas de poder y corromper aún más las instituciones de Venezuela que alguna vez fueron democráticas”, dice parte del texto firmado por los integrantes del denominado “caucus congresional venezolano”.

