En Lara se exponen al pedir colas ante falta de transporte

Debido a las pocas unidades que se encuentran trabajando en Lara por la escasez de combustible, la falta de efectivo y el recorte de las rutas, los larenses para poder llegar a su destino piden un «aventón» a camiones y hasta cisternas sin medir el riesgo que corren y la posibilidad de sufrir un accidente mortal debido a que el vehículo en cuestión no reúne las características necesarias para el traslado de personas.

En horas de la mañana y en la tarde-noche, en cualquier punto de la ciudad, se pueden ver a personas que se movilizan en la parte trasera de camiones cisternas, camiones 350, e incluso en motos, en los cuales se trasladan sin las mínimas medidas de seguridad, pues es común ver a los pasajeros en camiones sin las barandas para poder sujetarse o en motocicletas sin el debido casco y en cuyo vehículo se trasladan hasta tres personas.

Oscar Garrido, quien vive en el sector de Cordero al norte de la ciudad, contó que diariamente debe pedir una cola para llegar a su casa ya que las unidades no llegan hasta su comunidad, asegura que en dos oportunidades se ha caído de camiones en los que se sube sin ningún tipo de protección.

«Ya me he caído dos veces, gracias a Dios solo han sido golpes, me da miedo volverme a caer, pero es la única manera en la que puedo llegar a mi casa», dijo Garrido, quien trabaja en el centro de Barquisimeto y diariamente para poder trasladarse espera una unidad de Transbarca que lo lleve hasta Ali Primera y allí espera un aventón.

