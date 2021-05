¿Por qué deberías pasarte a los cosméticos sólidos?

Los cosméticos sólidos, por supuesto, no son una gran novela: las pastillas de jabón se utilizan desde hace más de 1.000 años, aunque llevan unas décadas perdiendo terreno frente a los jabones líquidos, por desgracia. Ha llegado el momento de su regreso y de otros muchos productos de higiénicos que también pueden adoptar una presentación sólida. En 1988, la cadena de cosméticos británica Lush solicitó una patente para su primer champú sólido. ¿Por qué deberíamos recuperarlos?

Los cosméticos sólidos ofrecen ventajas para la piel y el pelo. Y lo más importante es que los productos sólidos de higiene y cosmética forman parte de la cultura zero waste cuyo objetivo es reducir al mínimo el consumo de materias primas, energía y residuos generados a lo largo de todo el ciclo de vida. Al no contener agua, estos productos están concentrados, ocupan mucho menos espacio y no necesitan envases plásticos.

¿QUÉ TIPOS DE COSMÉTICOS SÓLIDOS HAY?

Ahora hay casi de todo. Existen no solo champús sólidos y jabones para el cabello, sino también acondicionadores, desodorantes, geles de ducha, limpiadores faciales, lociones para manos y pies, cremas corporales, perfumes, espumas de afeitar y más productos en versión sólida.

Además de champús sólidos, hay barras de ducha y desodorantes en forma de crema, polvo o bloque.

También existen mantecas corporales y cremas de manos sólidas que se derriten tan pronto como entran en contacto con la piel a la temperatura corporal.

Incluso hay perfume sólido y protector solar en barra hasta un factor de 50. Además, se pueden encontrar pastillas o polvos de cepillo de dientes que reemplazan la pasta en tubo.

¿QUÉ JABÓN SÓLIDO DEBEMOS ELEGIR PARA LA PIEL?

La ducha con barras de jabón sólido tiene muchas ventajas: los jabones contienen poco o ningún conservante y por regla general tampoco contienen tensioactivos agresivos ni siliconas. Sin embargo, los ingredientes de los cosméticos sólidos están más concentrados.

Debido a que las sustancias detergentes en las barras de ducha sólidas están menos diluidas que en los líquidos, puede ser aconsejable que las personas con piel seca o especialmente sensible hagan espuma primero con el jabón en la mano y que no se froten la piel directamente con la pastilla.

También hay productos sólidos para el cuidado habitual de la piel después de la ducha, principalmente en forma de manteca corporal. Aplicados sobre la piel caliente y húmeda, se absorben bien y favorecen que la piel se mantenga hidratada.

¿CUÁL ES EL MEJOR CHAMPÚ SÓLIDO PARA EL CABELLO?

Encontrar el champú adecuado para tu tipo de cabello es una misión complicada. Afortunadamente, el mercado ofrece una gama amplia de productos para todo tipo de cabellos y de problemas capilares. El consejo es probar hasta encontrar el que mejor se adapte a tu cabello.

En principio, existen menos ingredientes disponibles para la fabricación de productos sólidos. No todos los tensioactivos están disponibles en forma de polvo y solo se pueden utilizar pequeñas cantidades de aceites o glicerina. De todos modos, puedes encontrar champús sólidos con fórmulas respetuosas con la piel y el medio ambientes.

Pero ten cuidado con los champús sólidos porque suelen tener un valor de pH más básico que los champús líquidos, por lo que tu cabello necesitará regularmente un enjuague ácido, que puedes elaborar tú misma diluyendo un par de cucharadas de vinagre de manzana en un litro de agua fría. Tras aclararte el cabello, échate sobre el cabello el agua con vinagre y luego sécalo normalmente (cuando el cabello se seque desaparecerá el olor a vinagre).

¿POR QUÉ LA COSMÉTICA SÓLIDA AYUDA AL MEDIOAMBIENTE?

El planeta también está contento con los cosméticos zero waste sólidos porque reducen el tamaño de la montaña de plástico y ahorran recursos. Una pieza de 100 gramos de champú sólido solo necesita un envoltorio de papel reciclado y reemplaza alrededor de tres botellas de plástico con 250 mililitros de champú o gel de ducha.

Solo el ahorro en envases significa que se dejan de gastar 3,3 litros de petróleo crudo, según la Federal Environment and Nature Conservation, a lo que hay que sumar la energía necesaria para el transporte.

¿POR QUÉ SON CAROS LOS COSMÉTICOS ZERO WASTE?

Aunque el marketing tiene mucho que ver con el precio (se dirigen a personas muy motivadas para hacer las cosas bien), los precios más altos también se deben a que las materias primas naturales de calidad son mucho más caras. Por ejemplo, el precio del aceite de argón es muy superior al del aceite de soja o al de la parafina, y un detergente tensioactivo libre de sulfatos es diez veces más caro que un producto de peor calidad. Algunos productos también implican trabajo manual y las empresas productoras suelen ser pequeñas.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

