¡Se pasó! Lo que le dijo Daniel Sarcos a su esposa sobre el día que ya no ‘’le funcione el instrumento’’ (Imágenes)

Recientemente, el querido animador y locutor venezolano, Daniel Sarcos y su esposa, la modelo y empresaria criolla, Alessandra Villegas estrenaron un nuevo capítulo de su podcast ‘’Ale y Daniel ¡esto es lo que hay!’’, en el que contaron su experiencia tras tener una relación con una gran diferencia de edad.

Así fue como arrancaron contando su historia y la forma en la que llevan su relación con una diferencia de edad entre ambos de casi 20 años. En un punto de este capítulo, el zuliano decidió hablar del tema íntimo, dejando saber que es importante y que el día que ya no le funcione su ‘’instrumento’’ recurrirá a la ciencia y la tecnología.

‘’Yo les voy a decir una cosa y te lo digo a ti, el día que el instrumento me falle recurro a la ciencia y a la tecnología señores. Yo no me voy a quedar y no voy a permitir que una parte de mi muera antes que yo… A mi me importa. Yo me iré a las manos de los especialistas’’, expresó Sarcos haciendo referencia a que la gente se lo puede estar preguntando.

Por otro lado, este espacio sale una vez a la semana y tiene una duración de unos 30 a 40 minutos en el canal oficial de Alessandra en la plataforma de YouTube.

