Vargas | Sitssa y gobernación mantienen plan de contingencia en ruta Caracas – La Guaira

La Guaira.- Los conocidos autobuses rojos, que son operados por instancias gubernamentales, así como algunas unidades de carga, han sido incorporados por la gobernación de Vargas y por el Sistema Integra de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) a la ruta Caracas – La Guaira, como parte de un plan de contingencia que garantice la movilidad de pasajeros entre el litoral central y la capital venezolana.

El operativo, coordinado desde el gobierno regional con apoyo del Ministerio de Transporte Terrestre, ha incorporado 12 autobuses del servicio Trans La Guaira, seis autobuses del Sitssa y tres camiones

“El plan de contingencia que se lleva a cabo para asistir a los usuarios de la ruta Caracas-La Guaira y se mantendrá el tiempo que sea necesario, con tal de no dejar abandonada esta importante ruta”, indicó el Secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad costera, Andrés Goncálves, a través de su cuenta en la red social Instagram. Goncálves está al frente del plan de contingencia por parte del gobierno regional.

Como se recordará, desde el pasado miércoles las unidades que cubren la ruta Caracas – La Guaira paralizaron el servicio, hasta nuevo aviso, ante la negativa de las autoridades de ajustar las tarifas. Actualmente el pasaje acordado en la ruta es de entre 700 y 900 mil bolívares, pero los transportistas solicitan se apruebe el cobro de 1.500.000.

A pesar de la implementación del plan de contingencia, muchos varguenses pasaron horas en espera de unidades de transporte, tanto en la parada ubicada en la avenida Sucre, a la altura de la estación Gato Negro, como en las ubicadas en el litoral central.

A pesar del plan de contingencia, varguenses se mantuvieron horas esperando transporte en Catia para trasladarse hacia sus hogares | Foto: cortesía La Verdad de Vargas



Algunos usuarios comentaron a El Pitazo, que el apoyo brindado no es suficiente. “Aplaudimos la acción de la gobernación de meter los autobuses rojos a Caracas, pero no es suficiente. Es hora que se establezca un plan de acción que nos de garantía de movilidad y no nos exponga a los piratas”, dijo Raúl Salazar, usuario del transporte Caracas – La Guaira.

