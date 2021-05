Victor Colina: Antíguo catcher de los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira fallece a los 75 años de edad.

Cuando leí la noticia en El Emergente, blog beisbolero del periodista Ignacio Serrano, fue inevitable trasladarme a mis inicios como seguidor de los juegos de beisbol a mediados de los años 1960s, cuando mis hermanos escuchaban religiosamente de octubre a febrero los juegos de beisbol profesional a las ocho de la noche de martes a viernes, las seis y media de la tarde los sábados y las once de la mañana los domingos. Enterarme del fallecimiento de Victor Colina (hecho acaecido este miércoles 28 de abril de 2021), me trasladó al juego de inauguración de la temporada 1965-66, 15 de octubre. La Guaira versus Magallanes, si, los Navegantes eran home club en el estadio Universitario en esa época. Graciliano Parra subió al montículo magallanero en reemplazo de Isaías Látigo Chavez debido a una disputa salarial. Mientras que en la trinchera guairista Darrell Brandon lanzaría las serpentinas. Se notaba una marcada diferencia entre ambas alineaciones, La Guaira estaba repleta de grandes ligas y Magallanes era un equipo en reconstrucción.

Victor Colina compartió en Magallanes el puesto de receptor suplente con Edito Arteaga, por lo cual también se desempeñaba en los jardines. Sin embargo Colina actuó como receptor en algunos juegos como el primero de una doble cartelera ante Cardenales de Lara el domingo 19 de noviembre de 1967 en el estadio Universitario, entonces hizo batería con Isaías Látigo Chávez para vencer a los pájaros rojos 4-1 en siete entradas, hubo un momento del juego cuando el Látigo retiró hasta trece bateadores seguidos.

Otra imagen que visualicé de Victor Colina al enterarme de su deceso, proviene desde la temporada 1972-73, cuando la liga venezolana de beisbol profesional programó una serie de juegos de puros criollos que serían válidos para la clasificación y se incluyeron como parte de dobles juegos. El 22 de diciembre de 1972, Magallanes enfrentó a los Leones del Caracas en uno de esos doble-juegos en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, en el juego de puros criollos, Manuel Sarmiento abrió por los Navegantes y Urbano Lugo padre por los felinos. El cátcher magallanero fue Edito Arteaga; Victor Colina jugó en el jardín derecho. En el quinto inning Colina abrió negociando boleto y luego anotó el empate amparado por sencillos de Rafael Cariel y Nelson Castellanos. Luego en el inning siguiente, después del jonrón de Orlando Reyes, Colina anotó la tercera rayita de su equipo amparado en triple de Arteaga. Magallanes ganó 3-1, con gran labor de Sarmiento.

Cuando Oswaldo Olivares saltó al beisbol profesional firmó con los Mets de Nueva York y en Venezuela lo hizo con los Navegantes del Magallanes. Pedro Padrón Panza, viejo zorro del beisbol, había seguido los detalles de la firma de Olivares con los Mets, y dado el talento del joven pelotero, apeló a sus contactos con la gerencia de los Mets para alegar que tenía la autorización de la organización estadounidense para firmar a Olivares. Ese asunto llegó a tribunales y por ese motivo la liga venezolana suspendió a Olivares del torneo hasta que se solucionara el tema contractual. El tribunal falló a favor de Olivares. Como Padrón Panza insistía en que tenía la autorización de los Mets para firmar a Olivares, Magallanes terminó enviando a Victor Colina a Tiburones de la Guaira en compensación por Olivares. En conversación con Colina, este comentó que tenía sentimientos encontrados cuando se dio ese movimiento, le dolía salir del Magallanes, estaba identificado con el equipo; por otro lado le había agradado enterarse que había sido Paul Casanova quien había recomendado que el jugador que pidiera La Guaira en compensación fuese él. Casanova explicó que tenían que traer a Colina por sus grandes virtudes defensivas, como mascoteador, rapidez a la hora de lanzar a las bases y gran empatía con los pitchers. Por su parte Olivares explicó que lo único que tenían que hacer los directivos del Magallanes era enviar una carta a la oficina de los Mets pidiendo que se anulara la autorización de Padrón Panza porque nadie puede obligar a un pelotero a jugar donde no quiere, además de que había un juicio a favor de Olivares.

En aquel juego del 15 de octubre de 1965 Graciliano Parra lanzó sin permitir imparables ni carreras en los primeros nueve episodios, el juego llegó igualado 0-0 al décimo inning, donde La Guaira conecto dos imparables y estuvo a punto de anotar, pero la defensa respaldó a Graciliano y sacaron el cero para ganar en el cierre del décimo 1-0 con imparable decisivo de Victor Colina, en entrevista de abril de 2002, Colina revivió ese juego: “Ese día me la pasé jugando bolas criollas en San Martín. Jugué tanto que cuando llegué al estadio estaba todo encandilado. El manager George Noga me dice: ‘Colina estás jugando en el centro-field’. Eso terminó de enceguecerme más. Hubo un batazo que casi se me pierde en las luces y además lanzaron un vaso de la tribuna para terminar de confundirme. Ya en el dugout comenzaban a lamentarse y hasta bataqueaban las gorras (si esa bola caía se terminaba el sin hits de Graciliano). Sin embargo me recuperé y tomé la bola a la altura del pecho. El hit para ganar fue una línea por sobre el tercera base que Aparicio fue a buscar en el left field. Mike Andrews, que estaba en segunda, casi se venía cayendo en el tropel de sus largas piernas, pero finalmente pisó la goma para sentenciar el juego”.

Victor Colina participó en 19 temporadas de la LVBP: 384 juegos, 927 veces al bate, 104 carreras anotadas, 216 imparables, 28 dobles, 6 triples, 1 jonrón, 79 carreras impulsadas, .233 promedio de bateo. Diez de esas temporadas las jugó con Magallanes, ocho con La Guaira y una con los Tibuleones de Portuguesa.

Alfonso L. Tusa C. 01 de mayo de 2021.©

