El jugador de los Pelicans, Zion Williamson fuera indefinidamente por lesión, el joven jugador de la NBA tiene un dedo fracturado.

Los New Orleans Pelicans todavía están vivos en la búsqueda del décimo y último puesto en los Playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA. Su búsqueda de la postemporada recibió un duro golpe el viernes. Se reveló que Zion Williamson tiene un dedo anular izquierdo fracturado y estará fuera indefinidamente.

Los Pelicans ingresaron el viernes con seis juegos restantes en su calendario de temporada regular. Están 30-36, 1.5 juegos detrás de los San Antonio Spurs, quienes tienen 31-34 y ocupan el puesto número 10 en el Oeste de la NBA.

