México | AMLO recorrió refinería Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisa la tarde de este viernes la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

En su gira privada de fin de semana por la veda electoral, afirmó que la industria petrolera se puede desarrollar en armonía con el medio ambiente.

En su recorrido lo acompaña el gobernador morenista Adán Augusto López, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Aunque el primer mandatario dijo que en sus recorridos durante la veda electoral no le avisaría a los mandatarios estatales, en esta ocasión lo acompaña gobernador de Tabasco.

“En Paraíso, Tabasco, estamos demostrando que la actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza”, escribió en sus redes sociales.

Además del mensaje, subió un video de 39 segundos en donde muestra la belleza natural del municipio de Paraíso.

“Estoy llegando el Bellote, este es el municipio de Paraíso, ¿A poco no hace honor a su nombre este paisaje?, ¿que no es un paraíso? Esto es Tabasco y no como lo pintan, esta es mi tierra, me agua, vamos a la refinería de Dos Bocas, a trabajar así, además de ser un deber, es un placer, un saludo”, dijo en el video.

El primer mandatario llegó después de las 14:00 horas a Villahermosa, y después se trasladó al municipio de Paraíso. A su paso, ciudadanos intentaron hacerle llegar algunas peticiones.

Del 23 al 25 de abril, el primer mandatario recorrió en privado las refinerías de Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León, y Ciudad Madero, Tamaulipas como parte de su plan para rescatar la industria energética.