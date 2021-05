ONG denuncia nuevas detenciones de venezolanos en Chile para su expulsión

1169665

Caracas. Al menos 18 venezolanos en condición irregular fueron detenidos en la ciudad de Santiago de Chile la mañana de este viernes, 7 de mayo, para ser expulsados de ese país, denunció la ONG Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile).

«Fueron a los domicilios de las personas que ya se habían autodenunciado, muchas de ellas con autodenuncias recientes, que estaban amparados por las disposiciones transitorias de la nueva Ley de Migración y Extranjería. De todas maneras fueron detenidas», indicó a El Pitazo la presidente de Asovenchile, Patricia Rojas.

Afirmó que a los venezolanos detenidos no se les ha permitido comunicarse con ningún abogado. «Conocemos el caso de una venezolana, cuyos dos hijos mayores de edad fueron detenidos, y a ella no se la llevaron detenida porque tiene un niño de cuatro años. Otro es el de la detención de otra venezolana, cuya hermana está en situación regular, pero ingresaron a su casa para llevarse también al cuñado, pero no lo hicieron porque ya había salido a trabajar», añadió.

Precisó que el gobierno de Sebastián Piñera pretende expulsar a este nuevo grupo de venezolanos en un vuelo programado para el sábado, 8 de mayo. «Afortunadamente, hemos podido interponer recursos de protección y amparo para estas personas y estamos esperando que la Corte los revise y decida si la orden de expulsión está sujeta o no al debido proceso», explicó Rojas.

Diferentes ONG denunciaron el 26 de abril la detención de al menos 30 venezolanos en distintas ciudades de Chile, a quienes les confiscaron sus documentos e impidió el acceso a abogados.

