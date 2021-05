Vicente Brito: Oposición debe aceptar el nuevo CNE para no frustrar las esperanzas de los venezolanos

El presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito, pidió este sábado a la dirigencia opositora aceptar al nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral y así aprovechar la oportunidad para «demostrar la debilidad electoral de los que ejercen el poder y lograr los cambios que pide la mayoría del país por la vía electoral».

«Ojalá se puedan lograr los acuerdos necesarios para presentar candidatos que gocen del apoyo popular y no solo de los consensos partidistas y obtener, en manos de candidatos opositores, la mayoría de las Gobernaciones y Alcaldías», agregó.

Sin embargo, Brito no es optimista. «De no hacerlo se pueden producir nuevas frustraciones, ante el fracaso de lograr elecciones con transparencia y donde el voto no se respete como la voluntad soberana de los ciudadanos, lo cual nos puede conducir a caminos tortuosos de impredecibles consecuencias para el futuro de la nación».

El también expresidente de Fedecámatas recordó que la designación del nuevo CNE ha creado polémica no solo dentro la dirigencia opositora sino en la comunidad internacional.

«El nuevo Consejo Nacional Electoral se convierte en centro de polémica, con sus consecuencias en lograr la necesaria armonía que es tan importante para lograr soluciones al tira y encoge político en el cual nos encontramos. Se observan opiniones divergentes en los distintos actores políticos que conforman a los partidos que se definen como oposición. A nivel internacional existen dos corrientes, una de rechazo y otra de apoyo a esta designación así como a la convocatoria para elegir alcaldes y Gobernadores».

«Observamos que esta decisión está siendo aceptada por la Unión Europea y cuenta con la simpatía del grupo de Boston, así como de otros países que manifiestan sus observaciones pero le dan un modesto apoyo a esta elección. Es necesario resaltar que los representantes opositores electos como principales y suplentes del CNE son destacados miembros de instituciones representativas de la sociedad civil, los cuales han venido actuando de manera permanente en el acontecer nacional».

Por otro lado, agrega, «el grupo de partidos que conforman la mayoría de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015, los cuales cuentan con el apoyo de la OEA y de un grupo de parlamentarios de Estados Unidos así como de algunos gobiernos de la región, han manifestado su desacuerdo con la forma como esta nueva directiva del CNE fue designada, al no reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional electa el pasado mes de diciembre. Este grupo de partidos insiste en que se van a repetir las alteraciones electorales de los resultados, al tener el oficialismo el control de la maquinaria electoral y la mayoría de la directiva del CNE, lo cual no garantiza la necesaria transparencia para este venidero proceso electoral».