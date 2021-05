Chile | Histórica transferencia de terrenos: Construirán más de 7 mil viviendas sociales en Antofagasta

El recién pasado viernes 7 de mayo, en el sector de La Chimba, se realizó la transferencia gratuita de 19 terrenos fiscales, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). Convenio bilateral que sería el mayor traspaso realizado por la región. Un global de 19 inmuebles, 11 en la comuna de Antofagasta y 8 en Calama, que cubren una superficie de casi 60 hectáreas, con un total de 7.817 viviendas estimadas para su construcción.

“Bueno como todos sabemos el déficit habitacional en nuestro país y aquí también en la región de Antofagasta, ha aumentado mucho en el último tiempo. ¿Qué es lo que implica? Que el estado tiene que construir más viviendas de interés social y para que eso ocurra, la gestión de suelo público, es clave“, expresó el subsecretario del Minvu, Guillermo Rolando, agregando que iniciarán “más de 4 mil viviendas nuevas este año” entre proyectos de integración social y para los comités de viviendas.

Por su parte, el subsecretario de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, recordó “que la región de Antofagasta tiene la cifra más alta a nivel nacional de cantidad de terrenos traspasados de BBNN a MINVU para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y específicamente con el traspaso de hoy estamos culminando un proceso que duró mucho tiempo”.

Al respecto, la señora Rosa de la Cruz, integrante del Comité Renacer Parque Juan López y una de las beneficiadas, expresó su agradecimiento y felicidad frente al proyecto, “la emoción se me ve en los ojos, no me lo esperaba, estoy muy feliz. Está es una lucha que comenzaron mis padres y que hoy se hace realidad. Este es un proyecto hermoso, de lujo estamos muy agradecidos por toda la gestión realizada”.

En tanto, el Intendente Saavedra indicó la existencia de “dos factores muy importantes. El primero es abordar la demanda habitacional que está bastante atrasada en esta región y lo segundo es que estos terrenos cuentan con la localización necesaria para entregar dignidad a las familias, eso se traduce en que no están en la periferia, tienen cercanía a transporte, equipamiento y a parques”.