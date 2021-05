Colombia Iván Duque ya descartó, de momento, decretar la Conmoción Interior en el país

El presidente de Colombia, Iván Duque, estuvo reunido durante todo el viernes con varios políticos del país, y tras las reuniones, habló ante la prensa de algunos temas, como el posible escenario de una Conmoción Interior.

En diálogo con medios nacionales, el mandatario fue consultado sobre si decretaría o no esta figura. Aunque no dijo directamente que no, todo parece indicar que de momento está descartada.

El mandatario sostuvo que el Gobierno está «utilizando todas las herramientas ordinarias que nos da la ley» y que con esas estrategias seguirán buscando el orden público en todo el país.

Le puede interesar: [Video] Gobernador (e) de Antioquia convoca a todos los ciudadanos a un diálogo social

Duque pide no caer en noticias falsas

Precisamente, sobre el tema de la Conmoción Interior, el mandatario sostuvo que es indispensable no caer en falsas cadenas.

«Hay herramientas que tiene la Constitución, y ha habido mucha noticia falsa, hasta decreto le han hecho», puntualizó.

Sobre la Conmoción Interior hay muchas noticias falsas que circulan en redes. Reitero: nosotros, en este momento, utilizamos todas las herramientas ordinarias que nos dan la Constitución y la Ley, pero, como sociedad, insisto, debemos rechazar bloqueos y conversar para construir. pic.twitter.com/ZHtWrqV27R — Iván Duque (@IvanDuque) May 7, 2021

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Julián Medina

Fecha de publicación: 2021-05-08 09:43:39

Fuente

Apóyanos Compartiendo :