Difunden imágenes intimas de la esposa de Omar Vizquel

Viralizan polémicas imágenes de Blanca Vizquel, la todavía esposa del ex pelotero venezolano Omar Vizquel

Blanca Garcia, esposa del ex grandeliga vuelve a ser noticia luego de que circularan imágenes de ella en las redes sociales causando gran revuelo entre los fanáticos del beisbol.

Esto ocurre unos meses después de que Blanca denunciara a Omar Vizquel de maltrato doméstico.

«Estoy más fuerte que nunca, mental física y espiritualmente. Me falta un largo camino que recorrer porque la violencia doméstica, la violencia física de cualquier tipo, a hombres a mujeres a niños, no tiene explicación (…), nadie debe pasar por una situación como esa. Nadie merece ser violentado» fue parte de lo que dijo Blanca en un Live asegurando además que se encontraba en un proceso de divorcio.

Por otro lado, en una entrevista Omar Vizquel respondió negando las acusaciones de su esposa y dijo que se había ido de la casa por decisión propia “Ella fue la que decidió salir de la casa y no fue por ningún inconveniente de violencia doméstica ni nada de eso….. Se fue de aquí hace dos meses, el 12 de agosto, creo. Ella decidió irse con su mamá, que estaba viviendo aquí con nosotros y desde ese entonces ya no la he visto más”.

Unos meses después de este escándalo, salen a la luz foto de Blanca Vzquel aunque usuarios en las redes asegura que ella misma las difundió.

Su última publicación en Instagram también dio mucho de que hablar en las redes.