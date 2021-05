Dip/6D Campos: Hay sectores que no aceptan al CNE aunque pongan a la Madre Teresa de Calcuta

El diputado a la AN/6D por El Cambio, Alfonso Campos, sostuvo este sábado que hay sectores políticos que “aunque pongan a la Madre Teresa de Calcuta” en el CNE “no lo van a aceptar”, y reiteró que en su organización “son señalados” por querer ir al diálogo.

En una entrevista exclusiva a Contrapunto, el parlamentario señaló en cuanto a la elección del CNE, que dicha elección fue inédita ya que desde 2004 no era elegido el poder electoral a través de la Asamblea Nacional. Afirma que la elección es criticada por sectores extremistas y sobre sus expectativas espera un consenso de aceptación en los acuerdos políticos.

“Hay sectores que aunque pongan a la Madre Teresa de Calcuta en el CNE sencillamente no lo van a aceptar por no estar posicionados o por no ser quienes ellos han decidido o pretendido, siempre habrá una posición contraria. Somos señalados por querer ir al diálogo. Venezuela necesita actos democráticos”, aseveró.

Interrogado sobre el papel opositor que se desarrolla en la AN/6D, asegura que desde el bloque de El Cambio defienden el voto como mecanismo democrático, siendo a su juicio la única vía, aunque considera que agentes apolíticos han generado una crisis abstencionista: “Ese abstencionismo ha logrado que hoy en día seamos minoría dentro de la Asamblea, por eso defendemos nuestras leyes, creemos en la vía de la paz. Como venezolano estamos cansados de proyectos políticos, los venezolanos quieren paz y salir de esta crisis política”.

“Nosotros debemos reconocer que hemos perdido un mensaje, se ha inoculado odio en el corazón del venezolano, le hemos dado la espalda a las vías que hemos heredado de la democracia. Debemos volver a la conciencia social a través del voto. Somos un partido que considera los mecanismos de la paz como solución a la salida de esta crisis. Sabemos que hay un Gobierno que ha sido ineficiente en las políticas macroeconómicas e internas que ha alejado a Venezuela de una salida, lo reconocemos y no lo dejaremos de decir. Si vamos a elecciones podemos recuperar espacios políticos que hemos perdido por decisiones alocadas de sectores extremistas”, expresó.

