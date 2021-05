«El amor es mi mamá» versos de Alexander Díaz

EL AMOR ES MI MAMÁ

Amor es una palabra

De valor incalculable,

No hay amor más bello y puro

Como el amor de una madre.

Y fue Dios quién la creó

Dulce esencia de mujer

Dándole la facultad

De darle vida a otro ser.

Somos carne de tu carne

Eres un ángel mamá

Que nos cuidas y proteges

Así no exista el Papá.

Nostalgia me embarga hoy

Lágrimas caen al suelo

Como quisiera abrazarte

Pero tú estas en el cielo.

Gracias mi Dios por lo bueno

Que conmigo te has portado

Me mandaste a mi mamá

Con quien me sentí abrigado.

Pero también hay nostalgias

Similares en la gente

Que teniendo a su mamá

Y no la tienen presente.

Largo tiempo sin abrazos

Esos que añoro de tí

Mamita te quiero mucho

Estoy en otro País.

Y solo le pido a Dios

La caridad de tenerte

Para poder abrazarte

Y con mis besos comerte.

Hágase tu voluntad

Que la mía es oración

Y rezo todos los días

Por tener su bendición.

La bendición de estar cerca

Junto a mi madre abrazado

Porque tengo el corazón

Sin tí mi vieja arrugado.

Y si usted la tiene cerca

Siéntase un afortunado

Ese el amor más puro

Que papá Dios le ha mandado.

Devuelvele tú el amor

De entregas y sacrificios

A esa vieja que aún la ves

Haciendo varios oficios.

Mamá, mil gracias por todo

Por tu amor y tus desvelos

Te quiero desde la tierra

Hasta el infinito cielo.

Este trago de tu ausencia

Es amargo y doloroso

Me quedo con lo vivido

Contigo todo fue hermoso.

Gracias, gracias mi buen Dios

Por la fe y la voluntad

Gracias mil por enseñarme

Que el amor es mi MAMÁ.

ALEXANDER DÍAZ GUZMÁN

En honor a todas las madres en su día. Y muy especial a mi hermosa madre Venecia, que desde el cielo me guía y me protege

Apóyanos Compartiendo :