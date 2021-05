El mensaje e Russell Westbrook a Oscar Robertson tras empatar su récord

El base de los Washington Wizards, Russell Westbrook, empató oficialmente el sábado con el miembro del Salón de la Fama Oscar Robertson en la mayor cantidad de triples dobles en la historia de la NBA.

Después de lograr un triple-doble 181 en su carrera en la victoria 133-132 sobre los Indiana Pacers, el 9 veces All-Star presentó sus respetos a Robertson por establecer el estándar. A través de Fred Katz de The Athletic:

Russell Westbrook on Oscar Robertson: “I just wanna thank him, because he set the stage.”

