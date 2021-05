España | Toque de queda, nuevas medidas, mascarilla y última hora

16:42 El TSJC rechaza el mantenimiento del toque de queda en Canarias y el cierre insular en los niveles 3 y 4 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus –ninguna en la actualidad–. Asimismo, ha ratificado la limitación de un número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado tanto cerrados como al aire libre, según ha informado el TSJC. 14:00 Igea: Si fuera necesario nuevo estado de alarma el Gobierno debería dimitir El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado que, «si se produce la situación de que es necesario volver a decretar el estado de alarma, el Gobierno debería dimitir», después de las celebraciones registradas tras el fin del toque de queda, actos que «no se pueden repetir». «Era pronto para pasar de 0 a 100, es una irresponsabilidad por parte del Gobierno», ha reprochado Igea al Ejecutivo central al ser preguntado por los periodistas en el acto de conmemoración del Día de Europa, donde ha recordado que la incidencia en el País Vasco ha aumentado después de las congregaciones con motivo de la final de Copa del Rey de fútbol. El vicepresidente y también portavoz de la Junta ha recriminado al Gobierno que traslade la responsabilidad al Tribunal Supremo sobre las medidas que se pueden aplicar al decaer el estado de alarma. 13:30 Sólo cuatro Comunidades mantendrán el toque de queda Baleares, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana son las únicas Comunidades Autónomas que mantendrán el toque de queda a partir del domingo 9 de mayo, fecha en la que finaliza el estado de alarma. Esto supone que únicamente algo más de nueve millones de españoles, el 19,21% de la población, seguirán con esta limitación a la movilidad nocturna. Además, todas las autonomías levantarán a partir de ese día el cierre perimetral, salvo Baleares, que pide una justificación al desplazamiento. También la mayoría de las Comunidades Autónomas han decidido ampliar a partir del domingo el horario de cierre de la hostelería y algunas autonomías, como ha sido el caso de Andalucía, permitirá abrir los locales de ocio nocturno. De cualquier modo, estas decisiones necesitan el aval jurídico de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad. Algunos ya se han pronunciado, como ha sido el caso del País Vasco, donde han tumbado el planteamiento del Gobierno Vasco. En el caso opuesto están Baleares y la Comunidad Valenciana, que sí que ha encontrado el apoyo de tribunales superiores para mantener medidas. 12:35 450 intervenciones policiales en Madrid en la primera noche sin toque de queda El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado este domingo de que esta madrugada, la primera sin toque de queda, hubo más de 450 intervenciones por parte de la Policía Municipal. Miles de madrileños se lanzaron esta noche a las calles de la capital para festejar el fin del estado de alarma y del toque de queda, la mayoría jóvenes consumiendo alcohol en las calles ante la impotencia de la Policía Municipal que debió desalojar la Puerta del Sol. En la Comunidad se ha dado la paradoja de que a las 23:00 horas del sábado los ciudadanos se tenían que recoger en sus casas porque aún regía el toque de queda y podían ser multados por no respetarlo, pero una hora después tenían de nuevo libertad de movimiento sin restricciones -salvo aquellos que residen en zonas concretas con una alta incidencia del virus-. En declaraciones a los medios tras participar en el acto del Día de Europa, Almeida ha tildado de «lamentables» y ha condenado las imágenes que se dieron en Madrid esta pasada noche, y ha recordado que los botellones no están permitidos, por lo que ha llamado a respetar las reglas de convivencia. 12:20 Villacís lamenta la «pesadilla» de los botellones tras estado de alarma y pide a Sánchez que lidere situación La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado este domingo las imágenes que se produjeron ayer de madrugada en distintos puntos de la capital, con aglomeraciones de personas de botellón festejando el fin del estado de alarma y el toque de queda. «Las imágenes son una pesadilla. No sé cómo alguien se puede lanzar a la calle como si aquí no pasases nada, es una insensatez, pero más insensato es que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) haya decidido terminar con el estado de alarma y lanzarnos al vacío», ha trasladado Villacís en declaraciones a los periodistas tras terminar un acto por el Día de Europa. Así, espera que las imágenes inviten a reflexionar porque «la pesadilla no se ha acabado todavía». En este punto, ha continuado arremetiendo contra Sánchez al que ha pedido que «lidere el país» y deje a un lado el juego de «tú la llevas» únicamente para «no asumir responsabilidad. 12:00 Empresarios del ocio nocturno piden que «las ciudades no se conviertan en un macrobotellón» La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) urge a las comunidades autónomas a reactivar, tras el fin del estado de alarma y del toque de queda, la actividad de los 9.678 locales de ocio que han logrado sobrevivir a la crisis económica derivada de la pandemia. El sector reivindica el ocio reglado como «dique de contención» contra «los macrobotellones y las fiestas ilegales» y el «caos nocturno en las calles» que, según ellos, provocará la supresión del toque de queda desde este 9 de mayo. Según el presidente de la Federación, Ramón Mas, si no se reactiva la actividad del ocio nocturno, existe el «peligro de que las ciudades se conviertan en un macrobotellón por las noches, con las molestias y altercados que ello conlleva y como factor de riesgo que dificulte la contención definitiva de la enfermedad». 11:25 Cataluña registra 1.462 casos y 9 muertes en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este domingo 662.382 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -612.537 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.462 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.984, 9 más que los registrados el sábado: 13.990 en hospital o centro sociosanitario, 4.563 en residencia, 1.176 en domicilio y 2.255 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.370, que son 11 más que en el último recuento. Un total de 443 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 5 menos que en el balance anterior. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja hasta 0,88 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,38%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 252,20 por cada 100.000 habitantes. 11:00 Castilla y León vive la primera noche sin estado de alarma con botellones, agresiones, fiestas, disparos y quema de contenedores El fin del estado de alarma ha arrancado en Castilla y León con numerosos «y previsibles» botellones, más de medio centenar de denuncias por ruidos provocadas por fiestas, agresiones, quema de contenedores e incumplimientos de medidas Covid. Los principales incidentes se han concentrado en las capitales de Salamanca, Valladolid, Burgos, León y Ávila, según informan diversas fuentes. Salamanca ha sido la capital que más llamadas al 112 ha aglutinado por incumplimientos de medidas Covid y ruidos. Así, nada más dar las 0.00 horas, cerca de medio millar de personas se concentraban en la Plaza Mayor de la capital para celebrar el final del Estado de Alarma y de allí trasladaban la fiesta a diversas zonas de la ciudad, en especial, al Puente Romano, donde se dirigieron sobre las 01.30 horas. Por otra parte, en Hontoria la Policía Nacional recibió el aviso de un vecino en el que aseguraba que en una zona de despoblado del pueblo, sobre las 0.30 horas un vehículo frenaba y paraba. Posteriormente, ha escuchado tres detonaciones y el vehículo se ha ido del lugar. Una dotación policial al lugar y han encontrado tres cartuchos de caza de escopeta detonados. La Policía está haciendo gestiones en la finca donde se hicieron los disparos para poder ampliar la información y determinar los motivos, si fue para celebrar el final del toque de queda o si fue otro motivo y quién pudo realizarlos, señala la subdelegación del Gobierno. 10:30 Desalojadas 6.500 personas esta noche en Barcelona en 31 espacios de ciudad La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra han desalojado a lo largo de esta noche en Barcelona a unas 6.500 personas en 31 puntos de la ciudad por formar aglomeraciones y no cumplir con las medidas para evitar contagios por la covid-19. Así lo ha explicado este domingo el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, en declaraciones a Rac-1 y a Catalunya Ràdio. Batlle ha asegurado que el dispositivo policial habilitado desde la medianoche buscaba minimizar el riesgo de contagios, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y velar por la seguridad viaria. El teniente de alcalde ha dicho que no disponía de datos de sanciones impuestas esta noche, pero que el objetivo era esta noche hacer pedagogía más que multar. 10:00 Detenidas 16 personas en Palma durante una protesta contra las restricciones La Policía Nacional ha detenido esta noche a 16 personas por provocar altercados en una concentración en la Plaza de España de Palma de unas 200 personas contrarias a las restricciones preventivas de la covid-19. En torno a las 23.00, cuando comenzaba el toque de queda, que sigue vigente en Baleares con el aval del Tribunal Superior de Justicia, numerosos jóvenes se concentraron en la céntrica plaza de la capital balear coreando consignas contra el Govern, las pedidas restrictivas, las mascarillas y el cierre de la hostelería. La Policía les conminó a que se disolvieran en varias ocasiones, pero los concentrados ignoraron las órdenes y arrojaron objetos a los agentes, entre ellos algunas piedras, han informado a EFE fuentes próximas al dispositivo policial. Ante esta situación, se llevó a cabo una carga policial contra los manifestantes, que se dispersaron en las calles aledañas a la Plaza de España destrozando mobiliario urbano como papeleras y bancos. 09:30 Incidencia a la baja El estado de alarma se acaba con la incidencia media de contagios en España en los últimos 14 días reduciéndose, ya que se situaba en los 198,60 casos por cada 100.000 habitantes este viernes, con una situación epidemiológica dispar por territorios. Así, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana hay 40 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Euskadi, más de 450. 09:10 Más de diez meses bajo el estado de alarma Desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020, el estado de alarma ha estado vigente en total durante 9 meses y 21 días en toda España, 10 meses y 6 días en la Comunidad de Madrid. 09:00 Los españoles ya podemos movernos fuera de nuestra Comunidad Los cierres perimetrales a nivel autonómico se han levantado con el fin del estado de alarma en todas las comunidades. Baleares y Canarias seguirán realizando controles sanitarios a personas procedentes de otras comunidades o ciudades autónomas y pedirán prueba negativa de coronavirus. A partir de ahora las restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos quedan en manos de las comunidades autónomas y de lo que dicten los tribunales. 00:00 Finaliza el estado de alarma en España El 9 de noviembre de 2020 entró en vigor el estado de alarma en España, una figura que permitía a Gobierno y comunidades limitar desplazamientos, establecer cierres perimetrales y otras medidas para tratar de contener el coronavirus. Este domingo empieza un nuevo ciclo, en el que cada comunidad autónoma deberá decretar, con el apoyo de los Tribunales Superiores, las medidas que consideren más adecuadas para evitar una quinta ola de la pandemia. 23:30 Miles de jóvenes se saltan el toque de queda en Madrid en las últimas horas del estado de alarma Las calles del centro de Madrid se han llenado de cientos de personas que han aprovechado la noche del sábado para celebrar el fin del estado de alarma. A las 00:00 horas se pone fin a meses de restricciones y cierres perimetrales, eso sí, sin que la pandemia haya desaparecido. 23:15 Desalojan la cientos de personas en Barcelona cuando hacían botellón El estado de alarma decae a las 00:00 horas, pero miles de personas se han concentrado en playas y plazas de Barcelona para hacer botellón –la hostelería está cerrada– para celebrar el fin del estado de alamar. 22:46 Amplio despliegue policial en Barcelona ante su último toque de queda Un amplio dispositivo policial protagoniza la noche de este sábado en la ciudad de Barcelona, que a las 22.00 ha empezado su último toque de queda por la pandemia de coronavirus y que acabará a medianoche, cuando acabe también el estado de alarma. Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra se han desplegado este sábado en lugares claves de la ciudad para impedir concentraciones y velar por la seguridad, como hacen los Mossos y las policías locales en toda Cataluña. 22:04 Confirman la variante india en un hombre ingresado en un hospital de Vigo El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha confirmado la infección con la variante india del SARS-CoV-2 de un paciente que permanecía ingresado por diversas patologías en el Hospital Vithas Fátima, en Vigo. Es el décimo caso registrado en la ciudad y el segundo que no tiene relación con ninguno de los dos buques confinados en el puerto. Según han informado fuentes del área sanitaria, se trata de un varón de 69 años que dio positivo en una PCR tras presentar síntomas compatibles con la covid-19. Seguidamente, la muestra fue enviada al Servizo de Microbioloxía, que confirmó que se trataba de la cepa india. 21:00 Cantabria inicia la vida sin estado de alarma: Abierta, sin toque de queda y con el interior de la hostelería cerrado Cantabria, como el resto del país, iniciará esta medianoche la vida sin el estado de alarma, una nueva etapa que la comunidad afronta abierta –esto es sin cierre perimetral– y sin el toque de queda aunque se mantienen cerrados los interiores de los locales de hostelería y la limitación de horarios de los establecimientos, así como límites de aforos en diversos ámbitos. En la comunidad, las 22.30 será, por ahora, la hora límite de cierre para todos los negocios a excepción de centros, servicios y establecimientos sanitarios; oficinas de farmacia; servicios de urgencia de centros de atención veterinaria; centros residenciales de servicios sociales y gasolineras o estaciones de servicio. 20:45 Turquía supera el umbral de los cinco millones de casos de coronavirus El Gobierno de Turquía ha confirmado este sábado más de 18.000 casos de coronavirus durante el último día, la primera vez que el país euroasiático notifica menos de 20.000 contagios en una jornada desde marzo, un día en el que además el país ha superado el umbral de los cinco millones de pacientes. El Ministerio ha indicado que durante las últimas 24 horas se han detectado 18.052 casos y 281 personas, lo que sitúa los totales en 5.016.141 y 42.746, respectivamente, desde el inicio de la pandemia, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. La cifra de contagios es la más baja desde mediados de marzo y llega después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciara la semana pasada un confinamiento total hasta el 17 de mayo para intentar contener la propagación del virus. 20:30 El fallecimiento de una mujer de 92 años eleva a 2.394 las víctimas de la covid en Galicia La Consellería de Sanidade ha notificado este sábado el fallecimiento de una mujer de 92 años diagnosticada de covid-19. Con ella, el total de víctimas que deja la pandemia en Galicia se eleva a 2.394. La muerte de esta anciana, que contaba con patologías previas, se registraba a lo largo de la jornada del viernes en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), tal y como confirma Sanidade. El último día que la Consellería había informado de un fallecimiento por covid fue el jueves, mientras que el viernes no notificó ninguno. Con todo, es habitual que las comunicaciones se hagan con días de retraso, hasta que son confirmadas por Saúde Pública. 20:15 La Región de Murcia registra 78 nuevos positivos en nueva una jornada sin fallecidos por Covid-19 20:00 El Papa aboga por suspender temporalmente las patentes de las vacunas El Papa ha abogado por suspender temporalmente las patentes de las vacunas respaldando así la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en cambio ha sido rechazada por algunos países europeos, como Alemania. En un videomensaje grabado que se emite este sábado durante el concierto en Los Ángeles (Estados Unidos) de la campaña ‘Vax Live’, ha instado a la «suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual» y ha reivindicado un «espíritu de comunión que permita generar un modelo económico diferente, más inclusivo, justo y sostenible». Francisco ha apoyado así la exención para los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas que han creado las vacunas contra el coronavirus en favor de un movimiento «para asegurar el acceso universal a la vacuna». 19:45 La consejera de Salud del País Vasco pide a los ciudadanos «hacer un último esfuerzo» y mantener las medidas La consejera de Salud del Gobierno Vasco, ha realizado este sábado un llamamiento a los vascos para que hagan «un último esfuerzo» y, desde este domingo, en el que ya no estará vigente el estado de alarma, cumplan las medidas de prevención y seguridad establecidas en el decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu. Las nuevas restriciones para Euskadi, que se han publicado hoy en el Boletín Oficial del País Vasco (TSJPV) y entrarán en vigor este medianoche, no contempla ya el toque de queda, los confinamientos perimetrales y la limitación de los grupos a un máximo de cuatro personas. Por ello, Sagardui ha emplazado a la ciudadanía a «no relajarse» porque, a su juicio, es necesario «hacer un último esfuerzo». «Tenemos que seguir cumpliendo las medidas recomendadas por el bien de todos y todas: mascarilla, limpieza de manos, ventilación, distancia interpersonal y burbuja social. ¡Está en nuestra mano!», ha asegurado a través de las redes sociales. 19:30 Chile notifica más de 6.000 casos de coronavirus por tercer día consecutivo El Gobierno de Chile ha notificado este sábado más de 6.200 casos de coronavirus durante la última jornada, con lo que el país sudamericano enlaza tres días consecutivos superando la barrera de los 6.000 contagios diarios. El Ministerio de Salud chileno ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 6.219 casos y 97 muertos, lo que sitúa los totales en 1.241.976 y 27.101, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 36.852 casos activos, cerca de 800 menos que durante el día anterior, mientras que ha cifrado en 1.177.342 el total de personas que se ha recuperado hasta la fecha de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. El Ministerio ha subrayado que en estos momentos hay 3.138 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, incluidos 2.618 conectados a respiradores, y ha añadido que la tasa de positividad se sitúa en estos momentos en el 8,98 por ciento a nivel nacional. 19:00 Tokio registra su récord de casos diarios desde el comienzo en abril del último estado de emergencia Las autoridades de Tokio han notificado este sábado 1.121 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el número más alto de contagios registrado en un solo día desde la declaración, el 25 de abril, del recientemente extendido estado de emergencia. Se trata además de la primera vez en una semana que el número de nuevos contagios rebasa el millar en la capital japonesa, según las estimaciones oficiales recogidas por la cadena estatal NHK, mientras que el total de contagios en Tokio desde el inicio de la pandemia asciende ya a 145.562, 71 de ellos de gravedad. Este viernes, el Gobierno de Japón decidió ampliar hasta el 31 de mayo el estado de emergencia en la capital, así como en la prefectura de Osaka, uno de los epicentros de la pandemia de coronavirus, en un momento en que el país registra un máximo histórico de enfermos en estado crítico, con más de 1.000 enfermos graves, y a menos de tres meses de la celebración de los Juegos Olímpicos. 18:45 Reino Unido notifica más de 2.000 casos y cinco fallecidos en las últimas horas Las autoridades sanitarias británicas han notificado este sábado más de 2.000 nuevos contagios y otros cinco fallecidos por coronavirus en un momento en que más de 35 millones de británicos han recibido ya al menos la primera dosis de la vacuna. Concretamente, se trata de otros 2.047 contagios que elevan el total de afectados a 4.433.090, mientras que los cinco decesos suman ya un total de 127.603 desde el inicio de la pandemia. Por lo que respecta a las hospitalizaciones, ahora mismo hay 1.152 personas ingresadas en todo el país, de las cuales 163 están en cuidados intensivos. Finalmente, en el apartado de vacunaciones, 35.188.981 personas han recibido la primera dosis mientras que ya son 17.214.436 los receptores de los dos pinchazos pertinentes. 18:30 Irán confirma más de 13.500 nuevos casos de coronavirus y rebasa ya los 2,6 millones de contagios El Gobierno de Irán ha confirmado este sábado más de 13.500 casos de coronavirus y más de 280 fallecidos durante el último día, con lo que el país ha rebasado ya los 2,6 millones de contagios y los 74.000 fallecidos desde la declaración de la pandemia. La portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Sima Sadat Lari, ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 13.576 contagios y 283 fallecidos, lo que eleva los totales a 2.640.670 y 74.524 decesos. Asimismo, ha resaltado que 2.092.381 personas se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas 16.841 que han recibido el alta durante el último día. Más de 5.500 personas siguen en estado crítico. El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha afirmado durante la jornada que todas las provincias del país han superado el pico de la cuarta oleada de la pandemia y ha agregado que registran ahora tendencias a la baja, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. 18:15 Italia suma 10.500 casos más de coronavirus y otras 224 muertes El Ministro de Salud de Italia ha informado este sábado del fallecimiento de otras 224 personas a causa del coronavirus, así como de 10.176 positivos más, por lo que son ya 4.102.921 los casos acumulados, de los cuales 122.694 han acabado en fallecimientos. La presión hospitalaria ha descendido ligeramente con respecto a las cifras del día anterior, con unos 500 pacientes menos en planta, donde están siendo tratadas 16.331 personas con coronavirus. De ellos, 2.253 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han firmado 17.394 altas médicas, lo que suma un total de 3.590.107 personas recuperadas desde que estalló la pandemia hace poco más de un año, mientras que los casos activos han caído hasta los 390.120. 18:00 Rusia confirma más de 370 muertos y 8.300 nuevos contagios Las autoridades de Rusia han confirmado este sábado más de 370 muertos y 8.300 nuevos contagios por coronavirus, según el centro operativo para lucha contra la propagación de la infección. El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han notificado 8.329 contagios adicionales lo que sitúa los totales en 4.871.843 y unos 123.000 decesos, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha indicado que la capital, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos, con 2.765, seguida por San Petersburgo, con 726 casos, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik. 17:45 Los contagios en Canarias caen a 100 en el último día aunque se registran dos nuevos fallecidos Canarias ha registrado 100 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 53.644 en el archipiélago, al tiempo que el número de fallecidos se eleva a 741 óbitos, después de sumar dos fallecimientos, según los datos que la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico avanza diariamente pasadas las 14.00 horas. Así del total de casos, 2.847 se encuentran activos (-82), de los cuales 72 están ingresados en UCI (sin variación), 253 permanecen hospitalizados (+5) y 2.522 están en su domicilio (-87). Además, 50.056 personas ya han superado la enfermedad en las islas tras recibir el alta 180 en las últimas horas. En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias se sitúa en 41,45 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 87 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 1.72.018 pruebas PCR en las islas, de las que 57.054 han dado positivo, lo que representa el 5,32 por ciento del total. 17:30 Aragón confirma 276 contagios de Covid-19 y una positividad del 8,80% La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha confirmado 276 casos de coronavirus SARS-CoV-2 en la comunidad autónoma, correspondientes a los resultados de 3.135 pruebas diagnósticas, conocidas este viernes, 7 de mayo, lo que supone una positividad del 8,80 por ciento. Según los datos definitivos publicados por el Portal de Transparencia del Ejecutivo aragonés, en Zaragoza, se han registrado 239 casos, en Huesca, 23, y en Teruel, once, a los que hay que sumar tres casos en el que no ha sido posible identificar la provincia. Del total de 3.135 pruebas diagnósticas, 2.231 han sido PCR y 904 test antígenos. Los asintomáticos han representado el 48 por ciento y se han dado 345 altas epidemiológicas. Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas se han elevado a 2.969, de ellas, 1.776 PCR, 949 de detección de antígenos, 221 pruebas serológicas y 23 test rápido de anticuerpos. 17:15 La Comunidad Valenciana suma 127 nuevos casos de coronavirus y 5 fallecidos, ninguno en los últimos 7 días La Comunidad Valenciana ha registrado 127 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos y 5 fallecidos desde la última actualización, ninguno de ellos en los últimos 7 días. Se trata de 48 positivos y un fallecido menos que los notificados este pasado viernes. Estos datos sitúan la cifra total de positivos en 391.570 personas desde el inicio de la pandemia. Por provincias, de los 127 nuevos casos, 27 corresponden a Castellón (40.459 en total), 33 a Alicante (146.729 en total) y 67 a Valencia (204.381 en total). Además, el total de casos no asignados se mantiene en 1, según ha informado la Conselleria de Sanidad en la actualización de este sábado. Además, se han registrado 5 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, ninguno en los últimos 7 días. De ellos, dos corresponden al pasado mes de enero y tres de febrero. El total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.370 personas: 800 en la provincia de Castellón, 2.807 en la de Alicante y 3.763 en la de Valencia. 17:00 Sánchez expresa su apoyo a la India ante la situación que atraviesa por la pandemia El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo a India por la situación que atraviesa por la pandemia durante la segunda jornada del Consejo Europeo informal que se ha celebrado en Oporto los días 7 y 8 de mayo. En la jornada de este sábado ha participado por videoconferencia el primer ministro indio, Narendra Modi, con el que los líderes han conversado sobre la pandemia, la protección del planeta, y el interés mutuo de reforzar la Asociación Estratégica UE-India en materia de comercio, tecnología y conectividad. En este sentido, Sánchez ha recordado el compromiso de España en la lucha conjunta contra el virus con el envío de 165 respiradores y 119 concentradores de oxígeno, en la misma línea que otros Estados miembros, que han proporcionado a India equipos médicos vitales a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE). 16:45 Iceta defiende que la UE compre más vacunas de las que necesita, para «ser solidarios» El ministro de Política Territorial y Función Pública y líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este sábado que la Unión Europa compre más vacunas de las que necesita para cubrir a su población, con el objetivo de «ser solidarios». En su intervención durante un acto del PSC por el Día de Europa, ha afirmado «Europa no puede limitarse a su suministro», y que el Gobierno se comprometió en la Cumbre Iberoamericana a entregar vacunas a otros países. «Esta pandemia no se termina hasta que estemos todos –y todos quiere decir todos los habitantes del planeta– o vacunados o con acceso a las vacunas y los cuidados», ha añadido. 16:30 Extremadura notifica 62 positivos en una nueva jornada sin fallecidos y con descenso de la incidencia La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 62 casos positivos de coronavirus, un ligero descenso ante los 66 del viernes, en una nueva jornada en la que no se comunican fallecidos por Covid-19, y en la que la incidencia continúa su tendencia a la baja. En concreto, se sitúa ya en 92,63 casos a los 14 días y de 39,34 casos a los siete, frente a los 94,13 y 44,58 casos, respectivamente, del día anterior. También mejora el dato de hospitalizaciones, con una menos, hasta un total de 49 pacientes ingresados, diez de ellos en las UCI, cifra que no varía. Asimismo, se han dado 74 altas, lo que eleva la cifra total a 72.849, y se notifica un brote en Badajoz con 6 positivos y 12 contactos, mientras que se cierran otros tres en Vegaviana-Cilleros y dos de Don Benito. 16:15 Castilla y León registra 323 nuevos casos, dos fallecidos y 45 altas Castilla y León suma 323 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 230.340, al tiempo que registra dos nuevas víctimas mortales, así como un total de 29.519 altas médicas, de ellas 45 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas publicadas hoy registran dos nuevos fallecimientos en hospitales, con lo que la cifra de defunciones en estos centros asciende hasta 5.714. Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 391 –cinco menos que en la jornada anterior– y los casos positivos a ellos vinculados desciende a 2.187 –76 menos–. De ellos, Ávila contabiliza 21 brotes –dos menos–; Burgos, 87 –tres menos–; León, 71 –seis más–; Palencia, 22 –uno menos–; Salamanca contabiliza 56, tres menos; Segovia, 46 –cuatro menos–; Soria, 21 –uno menos–; Valladolid suma 48, nueve menos, y Zamora 19, dos más que el día anterior. 16:00 Andalucía baja 28 hospitalizados hasta 1.192, pero los ingresados en UCI suben en tres hasta 323 Andalucía registra este sábado 8 de mayo una bajada de hospitalizados por cuarto día seguido hasta los 1.192, lo que supone 28 menos que la víspera y 192 menos que hace una semana, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) suben y se sitúan en 323, tres más que este viernes y 23 menos que hace siete días. Así lo detalla la Junta de Andalucía en un gráfico difundido en Twitter. Los hospitalizados bajan en 28 este sábado tras haberlo hecho en 54 el viernes, 45 el jueves y 28 el miércoles, e incrementarse en 29 el martes y 33 el lunes, después de caer en 99 el domingo y 39 el sábado anterior. Por su parte, los pacientes en UCI suben en tres después de bajar en 13 el viernes, diez el jueves y cuatro el miércoles, subir en uno el martes y estar cuatro días sin cambios hasta el viernes pasado. 14:30 Macron insta a Biden a levantar el veto a la exportación de vacunas antes de pensar en patentes El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este sábado que la Unión Europea ha sido la región «más generosa» durante la pandemia porque ha estado a la cabeza de exportaciones y donaciones de vacunas contra el coronavirus, y ha instado a Estados Unidos a asumir compromisos equivalentes y «levante la prohibición de exportación» de vacunas y componentes antes de abrir debates que considera para el largo plazo, como la liberalización de las patentes. «Emplazo muy claramente a Estados Unidos a poner fin a las prohibiciones a las exportaciones de vacunas y componentes porque impide la producción (en otras regiones)», ha dicho Macron en una rueda de prensa en Oporto (Portugal), donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno europeos. 14:00 La Comunidad de Madrid mantiene suspendida la actividad de discotecas pero permitirá que tengan terrazas La Comunidad de Madrid mantiene la suspensión de la actividad de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno hasta la finalización de la vigencia de la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la pandemia, aunque las permitirá, al igual que otros establecimientos, sacar terrazas a la calle, según la Orden que se publica hoy sábado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM). Se entenderán por establecimientos de ocio nocturno, a estos efectos, las discotecas, salas de baile y bares especiales. Los establecimientos que tengan autorizada por licencia de funcionamiento la realización de actuaciones de música en vivo podrán celebrar estas siempre que el público asistente permanezca sentado en sus respectivos asientos o localidades. 13:30 Murcia no registra ningún fallecido desde el miércoles La Región de Murcia registró ayer 78 contagios covid, 11 más que el día anterior, y lleva desde el miércoles sin fallecidos por esta enfermedad, según informa el servicio de epidemiología. De los 78 nuevos casos, 20 corresponden al municipio de Murcia, 11 a Cartagena, 5 a Cieza, 4 a Cehegín, 4 a Molina de Segura, 4 a Torre Pacheco, 4 a Totana, 3 a Alhama de Murcia, 3 a Caravaca de la Cruz. Sube en 11 del número de afectados debido a las doce altas hospitalarias (ninguna de UCI) y las 23 personas en cuarentena, donde ya se encuentran en aislamiento domiciliario un total de 664. Ingresados en planta covid hay 38 personas y en UCI 29. La tasa de positividad es del 3,1 por ciento con las 2.516 pruebas PCR realizadas ayer. 13:15 Castilla y León fija el horario de cierre de hostelería a las 00.00 horas tras el estado de alarma Castilla y León fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas tras el fin del Estado de Alarma este 9 de mayo, una fecha a partir de la que se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la Comunidad, donde se respetará el semáforo pactado en el Consejo Interterritorial de Salud y se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes. Así lo indicaba este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien defendía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no existe «seguridad jurídica» para mantener medidas como el toque de queda o el confinamiento de la Región tras el Estado de Alarma, como tampoco se puede limitar el número de personas en reuniones celebradas en domicilios ni los aforos de los lugares de culto porque sería atentar contra los derechos fundamentales. 13:00 Bruselas confirma el pacto con BioNTech-Pfizer para comprar hasta 1.800 millones de dosis para la UE La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado este sábado el nuevo contrato de compra con BioNTech y Pfizer para contar con 900 millones de vacunas contra el coronavirus para toda la UE en el periodo 2021-2023, con una opción de compra por otra cantidad equivalente, lo que podría elevar el contingente total hasta las 1.800 millones de dosis. La propia Von der Leyen adelantó ya en abril las conversaciones con el laboratorio para concretar este acuerdo de compra que esta semana solo estaba pendiente del visto bueno formal del Colegio de Comisarios. El objetivo no es solo elevar la cantidad de dosis disponibles para atender a la población, sino también prepararse para posibles nuevas variantes, contar con recursos para la vacunación de menores y reforzar inmunizaciones. La política alemana ha aprovechado que este sábado los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen en Oporto (Portugal) para hablar entre otros asuntos de la gestión de la pandemia y de la necesidad de aumentar la producción y distribución de sueros contra el virus en todo el mundo para hacer público que el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde la acuerdo de compra. 12:30 La OCU defiende poner fin a la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios exteriores tras el estado de alarma La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide a Gobierno y Comunidades Autónomas que a partir de mañana domingo 9 de mayo, fecha en la que decaerá el estado de alarma y se replantearán las diferentes medidas restrictivas para combatir la transmisión de la covid-19, no sea obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores, salvo en aquellas circunstancias en las que se produzca un contacto estrecho con otras personas y no pueda garantizarse la distancia de seguridad. «Nos basamos en un informe de la OMS», ha señalado en declaraciones a Europa Press Televisión la directora de Comunicación de la organización, Ileana Izverniceanu, «en el que se decía que había países que estaban haciendo un uso excesivo en momentos en los que se había demostrado científicamente que el contagio era muchísimo más difícil en el exterior por ejemplo, manteniendo una distancia de más de 1 metro y medio, que en el interior». 12:00 La Comunidad valenciana mantiene el toque de queda a las 0.00 horas y el cierre de bares a las 23.30 La Mesa Interdepartamental de la Generalitat valenciana ha acordado este sábado las nuevas medidas de prevención de la pandemia que entran en vigor en la Comunitat Valenciana tras el final del estado de alarma, y que incluyen la restricción de la movilidad nocturna entre las 00.00 horas y las 6.00 horas y permitir la apertura de los establecimientos de hostelería hasta las 23.30 horas, así como las reuniones de hasta diez personas en el ámbito público y privado. Las nuevas medidas cuentan con la autorización de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Todas las medidas existentes durante el estado de alarma decaerán y entrarán en vigor las acordadas este sábado en la Interdepartamental. La Conselleria de Sanidad Universal publicará a lo largo de este sábado dos decretos en una edición extraordinaria del DOGV y entraran en vigor a las 00.00 horas de esta madrugada, hasta las 00.00 horas del día 24 de mayo de 2021. En concreto, queda limitada la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 00.00 horas y las 06.00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, salvo en las excepciones que se han aplicado hasta el momento. 11:00 Cataluña publica las nuevas restricciones y amplía el horario de la hostelería El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ha publicado este sábado las nuevas restricciones para hacer frente al coronavirus tras el fin del estado de alarma, entre las que hay la ampliación del horario de la hostelería. La resolución, consultada por Europa Press, detalla que estas medidas entran en vigor este domingo y se alargarán dos semanas, hasta el 24 de mayo. Sobre la restauración, los establecimientos podrán abrir desde las 7.00 hasta las 23.00 horas de forma continuada, ofreciendo servicio en el interior y el exterior. Actividades culturales y deportivas, tiendas de convivencia, y establecimientos comerciales junto a gasolineras también amplían su horario de apertura nocturna, hasta las 23.00 horas. Una de las medidas que restringe derechos fundamentales y que se mantendrá es la limitación de seis personas en reuniones y encuentros familiares y de carácter social en espacios públicos y privados -siempre que no sean convivientes-. También permite la apertura de las ferias y los parques de atracciones con el aforo limitado al 30%, mientras que las actividades dirigidas a mayores de 60 años en equipamientos cívicos podrán alcanzar un 50% del aforo. Con el fin del estado de alarma este domingo a las 00.00 horas, también se acaba en Cataluña el toque de queda -que era de 22.00 a 6.00-, y el confinamiento perimetral. 10:50 La Junta de Andalucía pide el aval judicial para cerrar cuatro municipios La Junta de Andalucía ha decidido cerrar perimetralmente cuatro municipios de la comunidad que tienen más de mil casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una medida para la que ha pedido ratificación judicial. Según ha informado el Gobierno andaluz, los comités territoriales de Salud Pública han acordado restringir la libertad de movimiento y el cierre de la actividad no esencial de Bornos y Villamartín, en la provincia de Cádiz; Castro del Río, en Córdoba; y Montefrío, en Granada. Con la finalización del estado de alarma a las 00.00 horas de mañana domingo, medidas como el cierre perimetral o el toque de queda necesitan ser ratificados por la autoridad judicial. 10:40 La Generalitat vacuna a más de 3.700 policías y guardias civiles La Generalitat ha vacunado a más de 3.700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña esta semana, para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obligó a inmunizar a los miembros de ambos cuerpos con la misma proporción que a los Mossos d’Esquadra. Según un recuento efectuado por representantes de ambos cuerpos, al que ha tenido acceso EFE, durante los días habilitados esta semana para la vacunación en comisarías y comandancias se ha suministrado la dosis de Moderna a 1.871 agentes de la Policía Nacional y a 1.841 efectivos de la Guardia Civil, lo que supone un total de 3.712. No obstante, en este recuento falta por sumar a los agentes de la Policía Nacional que se vacunaron el jueves, 6 de mayo. 10:30 El Tribunal Superior de Baleares sí avala las medidas de Armengol Pese a lo ocurrido en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado el plan que ha realizado el gobierno regional y que operará a partir del 9 de mayo y que sí afecta a los derechos fundamentales. En concreto, el Gobierno balear ha decidido limitar los desplazamientos de circulación por vías públicas entre las 23:00 horas y las 06:00 horas y además, establecer controles para la entrada a la comunidad autónoma con pruebas que deben sufragar los pasajeros si no se desplazan por motivos justificados; medidas estas que son de facto un toque de queda y un cierre perimetral. 10:10 El parche del Gobierno criticado por los jueces Para evitar disparidad de criterios que ya se produjo el verano pasado tras el fin del primer estado de alarma, el Ejecutivo ha aprobado un decreto creando un recurso de casación ‘expres’ para que el Tribunal Supremo unifique doctrina. No obstante, el propio TS ha advertido de que puede que «eso no ocurra» y ha cuestionado esta norma, por insuficiencia en el rango. 10:00 País Vasco, el primer encontronazo con los tribunales El primer problema no se ha hecho esperar: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado este viernes que no pueden mantenerse en el País Vasco los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas después del fin del estado de alarma el 9 de mayo, al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución. 09:50 Madrid es la comunidad que más tiempo ha estado bajo el estado de alarma El estado de alarma ha dado cobertura durante estos casi 10 meses -9 meses y 21 días para toda España y 10 meses y 6 días para la Comunidad de Madrid- a todas las medidas que han adoptado las autonomías y que afectaban a los derechos fundamentales, como el toque de queda, los confinamientos o los cierres perimetrales de las regiones. Esa fue precisamente la justificación del Gobierno para volver a recurrir a él en otoño. 09:40 El Gobierno central traspasa el problema a las comunidades A pesar de las críticas de la oposición y de varios ejecutivos autonómicos, el Gobierno ha decidido prescindir de este instrumento, que decretó por segunda vez en octubre de 2020, con la segunda ola del coronavirus. Según argumentan en Moncloa, las CCAA tienen suficientes instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia en esta fase, en la que la vacunación va en aumento y la incidencia, en descenso. 09:30 Una situación vigente desde marzo de 2020 El primer real decreto de estado de alarma se aprobó el 14 de marzo de 2020. A este le siguieron 6 prórrogas, una cada quince días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas salió adelante en el Parlamento con menor apoyo que la anterior. Vox solo apoyó la primera prórroga y el PP votó en contra en las dos últimas. Y la del 5 de junio salió adelante gracias a la abstención de ERC. El 21 de junio finalizaba la última prórroga pero la controversia entre las medidas que adoptaban las CCAA y los recursos que comenzaron a producirse ante los tribunales obligó de nuevo al Gobierno a aprobar un decreto de alarma que diera cobertura a las medidas autonómicas. El 9 de octubre lo hizo para la Comunidad de Madrid y el 25 de ese mismo mes, para todas las comunidades autónomas. Se prorrogó el 3 de noviembre por 6 meses y esta última prórroga es la que concluye el domingo 9 de mayo. 09:20 Más de diez meses bajo el estado de alarma Desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020, España ha vivido bajo la vigencia de este instrumento excepcional casi diez meses -la comunidad de Madrid un poco más-. Ahora, la posible injerencia de las CCAA en los derechos fundamentales, si mantienen medidas como los cierres perimetrales o toques de queda, será el gran caballo de batalla, ya que tendrán que ser refrendadas por los Tribunales. 09:10 Confinado otro buque en el Puerto de Vigo tras detectarse 8 positivos en la tripulación La Consellería de Sanidade ha confirmado el confinamiento de otro buque, el ‘Emerald Leader’, en el Puerto de Vigo, tras detectarse 8 casos positivos de Covid-19 entre los miembros de su tripulación. Fuentes del Sergas han explicado que esta tripulación, formada por 23 personas de varias nacionalidades (entre ellos, asiáticos, latinoamericanos y europeos), permanece aislada en el barco, y entre ellos están los casos positivos de coronavirus, que están asintomáticos. Los contagios han sido confirmados por el laboratorio VithasLab y el barco ya fue puesto en cuarentena antes del atraque. Además, Sanidade ha señalado que el laboratorio de Microbiología del Chuvi está secuenciando 4 muestras de estos pacientes para determinar con cuál variante están contagiados. 09:00 Termina el estado de alarma Será esta madrugada a las 0.00 horas del domingo. El estado de alarma que ha imperado en España prácticamente de forma ininterrumpida desde marzo de 2020 llega hoy a su fin en medio de la polémica. Pese a las críticas que ha recibido por parte de la oposición, especialmente del PP y Vox, en el Congreso de los Diputados, un numeroso grupo de Comunidades Autónomas se opone a su derogación al considerar que quedan desguarnecidas desde el punto de vista legal para tomar medidas de contención de la pandemia de coronavirus. 22:00 El TSJM ratifica las medidas de la Comunidad para endurecer restricciones en 5 ZBS tras el estado de alarma El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para restringir la movilidad y aumentar las restricciones en cinco zonas básicas de salud (ZBS) de la región con alta tasa de incidencia por la Covid-19 cuando decaiga el estado de alarma, el próximo día 9, para contener la propagación del virus. En concreto, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM da luz verde así a la orden de la Consejería de Sanidad sobre medidas temporales y excepcionales para la contención del Covid-19 que estarán en vigor a las 00,00 horas del día 9, cuando decae el estado de alarma, hasta el 17 de mayo, cuando se revisará su posible continuidad en función de la situación epidemiológica. 21:45 Urkullu renuncia a la vía del recurso al Tribunal Supremo: «No quiero judicializar este proceso» El Lehendakari, Iñigo Urkullu, renuncia a la vía del recurso al Tribunal Supremo para que valide las restricciones que quería mantener en Euskadi tras decaer este próximo domingo el estado de alarma, después de que las haya rechazado el TSJPV. «No quiero judicializar este proceso, quiero ofrecer garantías a la sociedad vasca», ha añadido tajante. Urkullu ha realizado estas afirmaciones en una comparecencia pública celebrada en Vitoria para dar a conocer las medidas que se entrarán en vigor en la Comunidad Autónoma Vasca a partir del próximo 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, y después de que el TSJPV haya rechazado que se puedan aplicar restricciones como el toque de queda nocturno, los confinamientos perimetrales autonómico o municipales, y el límite generalizado de agrupaciones de cuatro personas. 21:30 Bélgica reabre este sábado las terrazas tras seis meses de cierre y pone fin al toque de queda Bélgica dará este sábado los primeros pasos en su plan de retirar gradualmente las restricciones más severas impuestas hace seis meses para luchar contra el coronavirus, por ejemplo con la reapertura de las terrazas de bares y restaurantes y el fin del toque de queda, al considerar que los niveles de infección y la tasa de vacunación permiten esta relajación. Con todo, las autoridades han advertido de que se trata de una primera fase y que las siguientes etapas que se esperan en junio –como autorizar de nuevo eventos de hasta 200 personas al aire o incluso la apertura de la hostelería en interior– no se puede dar por sentado, sino que dependerá de cómo evolucionen la pandemia. La tendencia a la baja en el número de contagios (- 10%), hospitalizaciones (-15%) y defunciones (34 al día) de esta semana consolida la caída que las cifras ya apuntaron en semanas anteriores, lo que unido a que el 80% de la población mayor de 65 años ya está vacunada ha llevado a las autoridades a confirmar esta primera fase. 21:15 El vicepresidente de Paraguay cree que las restricciones adoptadas por decreto son «dictatoriales» El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, ha afirmado este viernes que los decretos aprobados por el Ejecutivo del país para aplicar restricciones que tienen el objetivo de frenar la propagación de la COVID-19 son «dictatoriales». El Ejecutivo paraguayo, del que Velázquez forma parte, impone limitaciones a la ciudadanía vía decreto desde el 10 de marzo, cuando se inició la pandemia en la nación latinoamericana. Hasta el momento, se han confirmado más de 292.000 contagiados, incluidas cerca de 7.000 víctimas mortales. En declaraciones al diario ‘ABC Color’, Velázquez también ha aludido a un proyecto de ley, conocida como ley «garrote» en Paraguay, que busca sancionar a las personas que se vacunan contra la COVID-19 fuera de turno aprovechando posiciones de poder y a quienes violan las restricciones sanitarias. 21:00 Galicia no comunica fallecidos con por Covid-19 este viernes La Consellería de Sanidade no ha comunicado este viernes ningún nuevo fallecimiento vinculado con la covid-19 en Galicia. De este modo, el número de víctimas desde el inicio de la pandemia se mantiene en 2.393. En concreto, la última muerte comunicada por las autoridades sanitarias gallegas fue en la jornada del jueves, cuando la Xunta informó del fallecimiento de un hombre de 78 años que había perdido la vida el Hospital Universitario Lucus Augusti. El varón había sido diagnosticado con la covid-19 y tenía patologías previas. La última jornada en la que las autoridades sanitarias gallegas no comunicaron ningún fallecido fue el pasado martes. Con todo, es habitual que las comunicaciones se hagan con días de retraso, hasta que son confirmadas por Saúde Pública.

20:45 Francia supera los 106.000 fallecidos por coronavirus después de sumar 250 más este viernes

El Ministerio de Salud francés ha informado este viernes de que 106.101 personas han fallecido a causa del coronavirus desde que estalló la pandemia, después de los 251 decesos que se han registrado a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas.

La Dirección Genera de Salud (DGS) gala ha contabilizado también este viernes otros 19.124 casos, por lo que son ya 5.747.214 los positivos acumulados desde marzo de 2020.

En cuanto a la situación en los hospitales, continúa un lento declive con respecto a días anteriores y en las últimas 24 horas se han contabilizado otros 1.140 ingresos de pacientes con síntomas de coronavirus, por lo que son ya 26.331 personas hospitalizadas. Las unidades de cuidados intensivos están ocupadas 5.106 personas, unas 270 más que el día anterior.

20:30 Alemania roza los 3,5 millones de casos de coronavirus con cerca de 18.500 durante el último día

Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes cerca de 18.500 casos de coronavirus, con lo que el país europeo roza la barrera de los 3,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia, según los datos recogidos por el Instituto Robert Koch.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han notificado 18.485 contagios y 284 muertos, lo que eleva los totales a 3.491.988 y 84.410, respectivamente.

Asimismo, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 125,7 casos por cada 100.000 habitantes, con cerca de 278.700 casos activos. La cifra ha ido a la baja durante los últimos días, tras un repunte desde marzo.

Por último, el Instituto Robert Koch ha cifrado en alrededor de 3.128.800 el total de personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas unas 21.500 durante las últimas 24 horas.

20:15 Arabia Saudí hace obligatoria la vacuna contra la COVID-19 para acudir al lugar de trabajo

Todos los empleados del sector público, privado y sin fines de lucro de Arabia Saudí deben estar vacunados contra la COVID-19 para acudir a su puesto de trabajo, según ha informado este viernes el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social a través de su cuenta de Twitter.

La cartera ha pedido a todos los empleados saudíes que comiencen a registrarse para recibir el suero, con el objetivo de que la vuelta al lugar de trabajo sea «segura y saludable», ha recogido el diario ‘Saudi Gazette’.

Asimismo, el ministerio, cuya decisión se enmarca en los esfuerzos de las autoridades saudíes para reducir la propagación de la COVID-19, ha garantizado «clarificar pronto» los procedimientos y las fechas para vacunar a los empleados saudíes.

Mientras, ha enfatizado la importancia de «adherirse» a las medidas de protección frente a la enfermedad, causada por el nuevo coronavirus, y de que los empleadores implementen los requisitos sanitarios necesarios para garantizar la seguridad de sus empleados.

20:00 Portugal registra una muerte y 337 casos más de coronavirus

El Ministerio de Salud de Portugal ha contabilizado este viernes una muerte más por coronavirus, así como otros 337 casos más, por lo que son 838.852 las personas que han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia, de las cuales 16.989 han fallecido.

El informe facilitado este viernes por la Dirección General de Salud (DGS) señala un descenso de la presión hospitalaria con respecto a días anteriores, con 280 ingresados con síntomas de coronavirus, entre las cuales hay 75 en unidades de cuidados intensivos.

En las últimas 24 horas también se ha confirmado el alta médica de 490 personas, lo que hace un total de 799.442 de recuperados, mientras que otros 22.421 casos continúan activos.

19:45 Letonia registra una cifra récord de casos diarios de coronavirus desde febrero

Letonia ha constatado este viernes más de 1.000 casos de coronavirus, lo que supone una cifra récord de contagios diarios desde el pasado mes de febrero.

Las autoridades, que han mostrado su preocupación al respecto, han señalado que en la última jornada se han detectado 1.036 infectados, un incremento que se produce poco después de que el país báltico decidiera levantar algunas de las restricciones impuestas.

El país, que cuenta con 1,9 millones de residentes, aproximadamente, ha constatado 122.000 casos de coronavirus y unos 2.200 muertos desde que comenzó la pandemia.

Desde este mismo viernes, los bares y restaurantes podrán servir comida y bebida en el exterior hasta las 21.00, si bien no se podrán sentar más de cuatro comensales ne cada mesa. La distancia entre las diferentes mesas tendrá que ser de dos metros.

19:30 Cuba registra 1.162 nuevos casos de coronavirus en 24 horas

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado este viernes de 1.162 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que la isla no alcanzaba desde el 23 de abril y que la mantiene cerca de los niveles máximos de contagio registrados durante toda la pandemia.

Cuba acumula ya 113.876 positivos, de los cuales 713 corresponden a pacientes fallecidos –doce más que el jueves–. Además, 50 enfermos permanecen en estado crítico y otros 65 están graves, según el balance oficial.

Las autoridades cubanas sitúan al alza la tendencia de los contagios en al menos once provincias, si bien La Habana se mantiene como la zona que más casos concentra. El Ministerio de Salud ha informado este viernes de otros 684 positivos en el área de la capital y se estima que la incidencia acumulada a 14 días supera los 450 casos por 100.000 habitantes, según la prensa oficial.

19:15 Italia suma 10.500 casos más de coronavirus y otras 200 muertes

El Ministro de Salud de Italia ha informado este viernes del fallecimiento de otras 207 personas a causa del coronavirus, así como de 10.554 positivos más, por lo que son ya 4.092.747 los casos acumulados, de los cuales 122.470 han acabado en fallecimientos.

La presión hospitalaria ha descendido ligeramente con respecto a las cifras del día anterior, con unos 500 pacientes menos en planta, donde están siendo tratadas 16.331 personas con coronavirus. De ellos, 2.253 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

En las últimas 24 horas se han firmado 15.580 altas médicas, lo que suma un total de 3.572.713 personas recuperadas desde que estalló la pandemia hace poco más de un año, mientras que los casos activos han caído hasta los 397.564.

19:00 La Comunidad de Madrid notifica 2.074 casos nuevos, 1.513 de las últimas 24 horas, y 19 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.074 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.513 corresponden a las últimas 24 horas, y 19 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes, con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente se notificaron 2.168 casos nuevos, 1.708 de las últimas 24 horas, y 13 fallecidos más.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.851 en planta –62 menos respecto al día anterior– y 530 en UCI –11 menos–, mientras que 228 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria asciende a 4.289.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 704.480 positivos, un total de 111.458 casos han requerido hospitalización, 11.225 han necesitado UCI y 97.431 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado seguimiento domiciliario de 800.601 pacientes.

18:45 La Rioja lamenta un nuevo fallecido por COVID-19 y suma 47 nuevos contagios

La Rioja ha lamentado un nuevo fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas, según ha informado este viernes el Gobierno de La Rioja, quien también ha indicado que los casos activos han aumentado en dieciocho, al pasar de los 555 de ayer a los 573 de hoy. Hay 69 personas hospitalizadas (cinco más que ayer).

Desde que comenzó la pandemia, han fallecido en la comunidad 762 personas, de las que trescientas vivían en residencias de mayores. La persona que falleció ayer era un hombre, de edad avanzada, y no vivía en una residencia.

Además, La Rioja ha sumado 47 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, un total de 30.005 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

18:30 Sanidad registra 8.186 nuevos casos de Covid-19, 66 muertes y la incidencia baja a los 198

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 8.186 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.933 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 4.234 registrados el jueves, lo que eleva a 3.567.408 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 198,60 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 202,2 notificado ayer por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este viernes se han notificado 66 más, de los cuales 251 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 78.792 personas.

Actualmente hay 8.605 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.183 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 905 ingresos y 1.039 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,85 por ciento y en las UCI en el 21,85 por ciento.

17:50 La OMS autoriza el uso de emergencia de la vacuna china contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha autorizado la incluir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm en su lista de uso de emergencia, convirtiéndose así en la sexta en recibir esta validación. Así lo ha anunciado este viernes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que esta vacuna es «segura y eficaz» y que, por ello, el organismo la ha incluido en su lista de emergencia.

Esta lista sirve para evaluar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas Covid-19 y, a su vez, permite a los países acelerar su propia aprobación regulatoria para importar y administrar las vacunas, las cuales tienen que estar incluidas en este listado para poder ser administradas a través del mecanismo Covax.

17:40 La vacuna reduce drásticamente las infecciones sintomáticas y asintomáticas, según un estudio

La vacunación reduce drásticamente las infecciones sintomáticas y asintomáticas por COVID-19, según un estudio realizado a los empleados del St. Jude Children’s Research Hospital (Estados Unidos) que ha comparado a los vacunados con sus compañeros no vacunados.

Este trabajo, publicado en la revista ‘Journal of the American Medical Association’, es uno de los primeros en mostrar una relación entre la vacunación con COVID-19 y un menor número de infecciones asintomáticas.

17:30 Repuntan los positivos en Extremadura hasta los 66 en una jornada sin fallecidos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 66 positivos de Covid-19, diez más que este pasado jueves, si bien la incidencia continúa bajando y se sitúa ya en 94,13 casos a los 14 días y en 44,58 a los siete días.

En esta última jornada no se han comunicado fallecidos, por lo que por lo que el total de víctimas se mantiene en 1.759 en la comunidad desde el inicio de la pandemia.

15:54 Asturias descarta pedir el aval judicial para mantener el toque de queda

El Gobierno de Asturias descarta recurrir, por el momento, al aval judicial para mantener el toque de queda a partir del domingo, cuando decae esta medida con el fin del estado de alarma, ha avanzado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez.

El Principado descarta de este modo unirse a comunidades como Baleares, que ya ha obtenido autorización del Tribunal Superior de Justicia para limitar la movilidad nocturna, y País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha que son proclives a su mantenimiento.

15:43 Confirmados dos casos de la variante india entre los tripulantes del buque atracado en el Puerto de Bilbao

Osakidetza ha confirmado, a través de la técnica de secuenciación, dos casos de variante india, correspondientes a dos tripulantes del barco atracado en el Puerto de Bilbao el pasado domingo, con varios casos positivos en coronavirus. Ambos estaban «correctamente aislados», según han precisado desde el Departamento de Salud.

Otra de las personas del barco también había dado positivo y, a través del seguimiento de contactos y al cribado realizado entre la tripulación, se pudo detectar uno más. De este modo, el total de casos positivos identificados con este foco se elevan a cuatro, según los datos que ha aportado Salud.

15:29 Murcia levantará el cierre perimetral tras el fin del Estado de alarma

El Gobierno murciano ha optado finalmente por levantar el cierre perimetral una vez que finalice el Estado de alarma este domingo, 9 de mayo, y el toque de queda tampoco continuará como hasta ahora, sino que será sustituido por una limitación de la actividad no esencial desde la medianoche hasta las 6.00 horas.

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban.

15:01 Baleares amplía el horario de terrazas y mantiene el cierre interior de bares

El Govern balear ha decidido ampliar a partir del próximo domingo hasta las 22.30 horas el horario de actividad de las terrazas de bares y restaurantes, pero mantendrá cerrados los interiores de los negocios de hostelería hasta el 24 de mayo.

El ejecutivo autonómico completa con estas medidas las restricciones anticovid que regirán en las islas las dos próximas semanas tras obtener el aval del Tribunal Superior de Justicia para mantener el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas, la limitación a 6 personas de dos núcleos de convivencia de las reuniones en domicilios y el control sanitario a viajeros nacionales en aeropuertos y puertos.

14:47 Madrid mantendrá las limitaciones de ZBS «con control judicial» una vez finalizado el estado de alarma

La Comunidad de Madrid mantendrá las restricciones de entrada y salida salvo por causa justificada en determinadas zonas básicas de salud con alta incidencia una vez finalizado el estado de alarma, que decae a las 00.00 horas del domingo, «con control judicial».

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, para informar sobre el plan del Gobierno regional ante el fin del estado de alarma.

14:22 La ministra de Sanidad y Vergeles recepcionan en Mérida 6.900 dosis de la vacuna de Moderna

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, han recepcionado este viernes en Mérida un total de 6.900 dosis de la vacuna frente a la Covid-19, todas ellas de Moderna.

La recepción de las vacunas por parte de Carolina Darias y José María Vergeles ha tenido lugar en la mañana de este viernes en Mérida, en el marco de la visita que la ministra de Sanidad realiza a la región, en la que ha asistido al Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Extremadura, y posteriormente visitará un centro de salud en San Pedro de Mérida para conocer el proceso de vacunación que se está desarrollando.

14:13 Madrid pondrá en marcha un plan antibotellón tras el fin del estado de alarma: «Se hará cumplir la ley»

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un plan antibotellón en la región para atajar el posible incremento de concentraciones de personas consumiendo alcohol en las calles una vez decaída el estado de alarma.

Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en la rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Sanidad, Enrique Escudero, para informar sobre el plan del Gobierno regional ante el fin del estado de alarma.

El próximo domingo, el toque de queda en la región quedará levantado y los ciudadanos podrán salir a la calle, si bien desde el Gobierno regional se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual para que se mantenga «la menor actividad posible»..

14:06 Levy invita a disfrutar de la «cultura segura» en Madrid, que «amplía fronteras» tras decaer el estado de alarma

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha animado a disfrutar de la «cultura segura» de la capital, que «amplía fronteras» tras decaer el estado de alarma y la consiguiente apertura de muchos de los territorios hasta ahora perimetrados de España.

«Madrid ha sido y es el milagro cultural de Europa, por mantener sus espacios culturales abiertos y con una gran respuesta por parte del público. Disfrutemos de la cultura segura en Madrid con responsabilidad», ha señalado Levy.

13:55 Los farmacéuticos se muestran satisfechos con la dispensación de test de autodiagnóstico en farmacias

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos se ha mostrado satisfecho porque el Ministerio de Sanidad haya hecho pública la consulta sobre un proyecto de real decreto en el que se recoge la eliminación de la necesidad de prescripción médica en la dispensación en farmacias de test de autodiagnóstico para la COVID-19, tanto de anticuerpos como de antígenos.

Y es que, tal y como ha recordado, desde el principio de la pandemia el organismo ha reclamando una mayor participación de las farmacias en la realización de test rápidos para la detección y notificación de casos, en el marco de programas de salud pública, con el fin de contribuir a frenar la pandemia.

13:34 El Tribunal Superior del País Vasco tumba el toque de queda y el cierre perimetral de Urkullu

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómico o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas, después del fin del estado de alarma el próximo domingo, 9 de mayo al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

Esta es la respuesta del TSJPV a la autorización previa que había solicitado el Gobierno Vasco, que este mismo viernes establecerá las restricciones que mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca a partir de las 00.00 horas del domingo, cuando decae el estado de alarma, para luchar la covid-19.

13:11 Andalucía llama a la «prudencia» y a «respetar las normas» tras el fin del estado de alarma

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha hecho este viernes un «llamamiento a la prudencia» pues, aunque «decae el estado de alarma y no habrá toque de queda», sí que «hay unas nuevas medidas, que se aprobaron en el día de ayer y se darán a conocer de aquí al lunes para que todos los ciudadanos tengan claro qué tienen que hacer y qué no. Lo que tenemos, fundamentalmente, es que seguir respetando las normas, que en este caso la sanidad pública andaluza nos vaya dictando».

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, poco antes de participar junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y con la asistencia de la delegada de Turismo de la Diputación cordobesa, Inmaculada Silas, en el Foro ‘100 años de los Patios de Cordoba’, organizado por ABC, Marín ha dicho que «desde hace cuatro meses estamos esperando este momento, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo» porque «el virus sigue ahí y el virus sigue matando».

12:59 Vox pide el fin de restricciones de movilidad y toque de queda en toda España

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido que se levanten todas las restricciones de movilidad entre provincias y comunidades autónomas, así como la anulación de los toques de queda en todo el territorio nacional a partir de este domingo, 9 de mayo, cuando acabe el estado de alarma.

«No queremos ningún tipo de restricción a la movilidad interna nacional», ha manifestado con rotundidad este viernes durante una rueda de prensa ofrecida en Palencia antes de iniciar un recorrido por la provincia, acompañado por otros cuatro diputados nacionales de su partido.

12:45 El TSJ de Cataluña aprueba limitar el aforo en reuniones después del estado de alarma

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aprobado este viernes las restricciones que propuso la Generalitat para después del estado de alarma que se refieren a limitar a seis personas los encuentros sociales y restringir el aforo en actos religiosos y civiles.

El TSJC ha explicado este viernes que los magistrados han avalado las medidas después de que la Generalitat pidió autorización judicial urgente porque implican limitar o restringir derechos fundamentales.

El jueves, la Fiscalía envió al TSJC su informe sobre la cuestión, en el que se mostró favorable a que los jueces ratifiquen las medidas que propone el Govern porque son una restricción «proporcionada a la necesaria preservación de la salud».

12:33 Experto del CSIC avisa de que liberar las patentes de las vacunas «no soluciona todos los problemas»

Liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus, concediendo licencias obligatorias, «no soluciona todos los problemas» ya que para fabricarlas es necesario disponer del conocimiento de la tecnología base de la vacuna, de las instalaciones apropiadas y de las condiciones idóneas de fabricación y distribución de las mismas, tal y como ha avisado el responsable del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC, Javier Maira Vidal.

Las patentes surgieron en la República de Venecia en 1474, y son una herramienta «fundamental» para la innovación y el progreso de un país, ya que permiten recompensar a aquellas personas o empresas que realizan un «esfuerzo importante» para inventar y desarrollar nuevas tecnologías, por lo que fomentan la innovación y permiten el desarrollo tecnológico del país.

12:24 C-LM no tendrá toque de queda desde el lunes y baraja decisiones localizadas en pueblos donde se disparen datos

El Gobierno de Castilla-La Mancha no aplicará el toque de queda a partir del lunes 10 de mayo tras la recomendación de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico, que «invitan» a no hacerlo, y se plantea tomar «decisiones localizadas en los municipios donde se disparen» los datos, así como un cambio en los estándares de las cifras de incidencia «de forma acompasada al nivel de vacunación».

Así lo ha avanzado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, desde Cifuentes (Guadalajara), donde ha remarcado que los servicios jurídicos autonómicos no ven –el toque de queda– «con alcance jurídico con consistencia», aunque «si se despejara este escenario sin tener que pasar por una tortura judicial», el Gobierno regional podría «valorarlo», al tiempo que ha señalado que las decisiones que se tomarán este sábado en Consejo de Gobierno extraordinario irán en una línea «más relajada».

11:36 Chivite aboga por una desescalada «lenta y segura» en Navarra y prevé nuevas ayudas a la hostelería en junio

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha planteado este viernes una desescalada que sea «prudente, progresiva, lenta y segura» de las restricciones frente al Covid-19 en Navarra.

Junto a ello, ha anunciado que espera que en junio se pueda poner en marcha un nuevo paquete de ayudas al sector hostelero, reconociendo que «es el que más está sufriendo las restricciones».

En una entrevista con la Cadena SER recogida por Europa Press, Chivite ha adelantado además que Navarra llegará este viernes a los 200.000 vacunados con al menos una dosis frente al Covid-19, lo que permite ir levantando algunas restricciones, como ocurrirá a partir del domingo con el fin del cierre perimetral.

11:20 Cataluña ve todavía «muy osado» fijar una fecha de reapertura para el ocio nocturno

La consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ve todavía «muy osado» fijar una fecha de reapertura del ocio nocturno, que en Cataluña lleva cerrado más de un año como medida para evitar contagios de Covid-19.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, ha asegurado que el cierre del ocio nocturno como se había «entendido antes de la pandemia» viene impuesto, en primer lugar, por una orden ministerial, y que la Generalitat ha promovido que estos locales se reorienten hacia actividades permitidas, como salas de concierto y bares musicales.

11:06 Cantabria publica el cierre de los establecimientos a las 22:30 tras el estado de alarma

La Consejería de Sanidad ha publicado en un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario la resolución que obliga al cierre de los establecimientos a las 22.30 horas más allá del estado de alarma, que finaliza este domingo 9 de mayo.

Esa será la hora límite de cierre para todos los negocios a excepción de centros, servicios y establecimientos sanitarios; oficinas de farmacia; servicios de urgencia de centros de atención veterinaria; centros residenciales de servicios sociales y gasolineras o estaciones de servicio.

Así, los establecimientos obligados a cerrar como máximo a las 22.30 no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22.00 horas, según recoge la resolución, que entrará en vigor a las 00.00 horas de este viernes 7 de mayo y no tiene fecha de finalización.

10:38 Medidas de la Comunidad de Madrid tras el estado de alarma

La Comunidad de Madrid ha informado de las restricciones que entrarán en vigor a partir de las 00:00 del domingo, momento en el que decae el estado de alarma. Lo más destacado es que se levanta el toque de queda y se amplía el cierre de los bares y restaurantes hasta las 12 de la noche. Antes era a las 11 de noche con el toque de queda. Las principales medidas son las siguientes:

Se levanta el toque de queda

La hostelería podrá abrir desde las seis de la mañana hasta las 12 de la noche. Se amplía así una hora el cierre de los bares y restaurantes. Eso sí, no se podrá coger más clientes a partir de las 11 de la noche

Uso igual de mascarilla

se levantan las restricciones de reunión en los domicilios pero se recomienda que se limiten a convivientes

10:12 Canarias mantiene toque queda, control en puertos y aeropuertos y el resto de medidas a partir del domingo

El Gobierno de Canarias mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de restricciones que están vigentes en cada isla según nivel de alerta en que se encuentran una vez concluya este domingo el estado de alarma.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente regional, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa que ha tenido lugar tras el Consejo de Gobierno que abordó las medidas a adoptar en las islas tras la finalización del estado de alarma. «Aprobamos que las cosas se queden como están para que caminen como hasta ahora, a mejor», dijo.

En este sentido, en la actualidad, las islas de Fuerteventura, La Gomera y La Palma están en nivel 1 de alerta por coronavirus y Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote en nivel 2.

10:03 Simón cree que «medidas» y «responsabilidad» son suficientes para controlar contagios tras el estado de alarma

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que las «medidas» de las comunidades autónomas y la «responsabilidad» de los ciudadanos va a ser suficiente para controlar los contagios de COVID-19 tras el fin del estado de alarma este domingo 9 de mayo.

«Ahora mismo, las medidas disponibles y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos ahora», ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este jueves, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

09:40 Galicia prevé acabar la vacunación de los mayores de 60 y empezar con los menores de 59 la próxima semana

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) prevé finalizar la próxima semana con la vacunación de los mayores de 60 años, el colectivo de mayor riesgo ante el SARS-Cov-2 y que concentró la mayor mortandad en la primera ola de la pandemia. De este modo, con el ‘acelerón’ que está programado para los próximos días, ya que solo entre el viernes y al sábado están programadas 90.000 dosis para personas de entre 65 y 69 años, la Xunta tiene en agenda comenzar ya la próxima semana también con los gallegos de 59 años hacia abajo.

En la rueda de prensa posterior al comité clínico extraordinario celebrado este jueves, un día después del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) antes del fin del estado de alarma, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado las nuevas fases de la vacunación en Galicia y ha precisado que para el colectivo de menos de 59 años se inyectarán los fármacos de Pfizer y Janssen, esta última monodosis, que ambas son las que están autorizadas.

09:26 El Gobierno señala que la suspensión de patentes «marca el camino»

El Gobierno de España ha señalado este jueves que la suspensión temporal de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus planteada por la administración Biden «marca el camino» aunque ha avisado de que «la exención sola no es suficiente para garantizar el acceso a los países en desarrollo».

Según ha informado Moncloa, la suspensión temporal «puede llevar algún tiempo aprobarla y, entre tanto, se requiere que las farmacéuticas sean flexibles acelerando la concesión de licencias voluntarias». El Gobierno ha apuntado también que se necesita «reforzar la transferencia de conocimiento y tecnología, aumentar la producción global de vacunas y acelerar su distribución por todo el planeta».

09:12 Andalucía abre sus fronteras: permitirá la movilidad por España y en el extranjero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la comunidad abrirá sus fronteras una vez decaiga el estado de alarma, es decir, a partir de este domingo, 9 de mayo. Es la decisión tomada por el Gobierno andaluz tras la reunión mantenida con el comité de expertos.

En realidad, se trata de un anuncio ya avanzado, toda vez que el propio Juanma Moreno adelantó hace unos días que sin el estado de alarma no podrían mantener el cierre de la comunidad. De este modo, los andaluces podrán moverse tanto por España como por aquellos países que acepten extranjeros.

08:57 Feijóo reafirma el reto de cerrar un plan para el ocio nocturno

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado que se trabaja con el objetivo de cerrar una propuesta para el ocio nocturno, además de avanzar en un paquete de ayudas económicas, dado que, bajo su punto de vista, es preciso «hacer una discriminación aún más positiva» con uno de los sectores más castigados.

En este sentido, ha destacado que los empresarios de este ámbito se acogieron a los planes de rescate impulsados por la administración para empresas y autónomos, pero ha considerado que es preciso «hacer una discriminación aún más positiva».

08:40 El cierre perimetral de Extremadura finaliza este viernes, y el toque de queda, el domingo

El cierre perimetral de la comunidad autónoma de Extremadura finaliza a las 00,00 horas de este viernes, 7 de mayo, mientras que el toque de queda, que durante este fin de semana se retrasa hasta las 00,00 horas, decaerá el domingo día 9 con el estado de alarma.

Así se recoge en el Diario Oficial de Extremadura, que ha publicado este jueves un anexo con las medidas que entrarán en vigor en la comunidad una vez decaiga el estado de alarma en todo el país el próximo 9 de mayo.

Por tanto, a través de un decreto del presidente de este jueves, 6 de mayo, se retrasa a las 00,00 horas, el comienzo de la limitación de circular por las vías o espacios de uso público, el denominado toque de queda, durante este fin de semana, y hasta la finalización del estado de alarma.

08:20 El Supremo critica el plan B de Sánchez al estado de alarma: «La norma es confusa»

El Tribunal Supremo le ha metido un ‘rejón’ procesal al Gobierno por no haber aprobado un plan B sobre las medidas que las diferentes comunidades autónomas podrán adoptar tras el cese del estado de alarma, y que abocan a los distintos territorios a acudir al Alto Tribunal para poder legislar sobre aquellos aspectos que afecten a derechos fundamentales, principalmente el toque de queda, limitar el número de personas en reuniones privadas y los cierres perimetrales. Así, el informe del Gabinete Técnico del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, tilda la nueva norma aprobada por el Ejecutivo de «confusa, ambigua y equívoca».

Es más, el informe explica que como no todos los recursos que se puedan presentar podrían incluirse dentro del ‘embudo’ de ‘motivos casacionales’, podría darse el caso de que, los recursos de una comunidad autónoma sí sean admitidos por la Sala de Admisiones, y otros no. Eso conllevaría una doble vara de medir ante unas mismas situaciones que, además, implicarían que no se podrían unificar los criterios, que es la panacea que vendió el Gobierno de Pedro Sánchez.

08:00 España administra 573.014 dosis en las últimas 24 horas, nuevo récord diario

Las comunidades autónomas han administrado hasta este jueves un total de 18.489.580 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 573.014 de ellas en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord diario. Esto representa el 87,7% de las distribuidas, que ascienden a 21.092.475 unidades.

Además, un total de 5.696.827 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 302.512 más que ayer. Esto supone el 12 por ciento de la población española. Un total de 12.966.552 personas han recibido al menos una dosis, el 27,3% de los españoles.

07:50 Sánchez deja en manos de un Supremo mermado de jueces las restricciones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la espita para que las comunidades autónomas interpongan los recursos cuando se levante el estado de alarma en el Tribunal Supremo. Sin embargo, no ha tenido en cuenta que la Sala de Lo Contencioso-Administrativo es de las más mermadas en número de jueces y letrados del Alto Tribunal, además de recibir más de 9.000 causas cada año, como explica la propia memoria del Supremo.

Según han explicado a OKDIARIO fuentes de toda solvencia, a las tres plazas de 3o por cubrir habrá que sumar dos jubilaciones este año, más las bajas habituales por enfermedad. Tres magistrados de 30 pueden parecer pocos, pero las fuentes aseveran que cada magistrado salía a más de 300 causas en 2019, último año del que hay datos. Pero ese número aseguran que, a día de hoy, es mucho mayor, puesto que este año han entrado miles de demandas por la gestión del coronavirus. Es más, esas tres plazas suponen el 30 por ciento de las que están vacantes en todo el Supremo tras el asalto a la Justicia perpetrado por el Gobierno.

¿Y ahora qué?

El domingo acaba el estado de alarma. Lo hará a las 00:00 por lo que ocurrirá algo curioso: el sábado todo el mundo tendrá que estar en sus casas a las 23:00 pero a las 00:00 podrá volver a la calle en aquellas comunidades donde desaparezca el toque de queda. Precisamente las comunidades están perfilando sus planes y los están dando a conocer poco a poco.