Las increíbles declaraciones de Kevin Durant sobre Luka Doncic

Las increíbles declaraciones de la estrella de la NBA, Kevin Durant sobre el jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic.

Los Dallas Mavericks derrotaron a los Brooklyn Nets el jueves por la noche con una actuación de 24 puntos y 10 rebotes de Luka Doncic. No fue una noche buena para el esloveno, pero seguro que impresionó a Kevin Durant.

KD habló recientemente en su podcast de los ETC sobre cómo fue defender a Doncic, a través de Sportscenter:

“Su ritmo es tan increíble para mí , actúa como si no tuviera atletismo y no pudiera hacerlo, intenta engañar a la gente, tienes que estar en el punto con ese tipo”.

Guarding Luka Doncic is no easy task and KD knows it. pic.twitter.com/wUYyuGtLRh

— SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2021