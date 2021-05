México | Brigadista de Morena golpeó a Laisha Wilkins en la CDMX

La actriz y conductora, Laisha Wilkins, publicó dos videos en sus redes sociales con los que denunció que fue golpeada por un brigadista de Morena, al decirle que colocar propaganda de un candidato sobre la de otros es un delito.

La agresión ocurrió en calles de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde el brigadista de Morena y otra mujer colocaban propaganda de Dolores Padierna sobre la de otros candidatos.

Al notar lo que hacían, la actriz se les acercó y les indicó que lo que hacían era un delito. En un inicio ambos ignoraron las palabras de Wilkins, pero cuando el hombre se percató que lo estaba grabando arremetió en su contra y le tiró el celular.

Posteriormente, cuando la también conductora volvió a tomar el teléfono para enfrentarlo, el hombre la golpeó con su puño y le volvió a tirar el celular, mientras le pedía que no grabara.

“Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma y vi a estas personas pegando publicidad de Morena sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco!”, escribió en la red social.

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco! pic.twitter.com/MIAOVDK4hy — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

Wilkins destacó que personas que se encontraban en los alrededores y presenciaron la agresión se acercaron a defenderla e incluso detuvieron su auto para ayudarla a librarse del brigadista, ya que cuando intentó escapar comenzó a seguirla.

La actriz aseguró que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para presentar una denuncia formal ante lo ocurrido, por lo que pidió apoyo de los usuarios de Twitter para identificarlo.

“Por favor si alguien lo conoce, deme el nombre, lo quiero denunciar. Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me busco para seguirme golpeando, como se ve en el video. No supe que más hacer más que decirle que estaba siendo grabado con su agresión”, agregó

Agradezco a todas las personas que corrieron ayudarme, sin pensarlo atravesaron la calle, otros se bajaron de su coche, otros se le enfrentaron al agresor. Gracias, me quedo con la solidaridad que viví hoy, eso es México‼️🇲🇽🙌🏻 — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 8, 2021

Al respecto, la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, ofreció una disculpa a la actriz por lo ocurrido.

Indicó que, junto con su equipo, trabaja para que este tipo de situaciones se terminen y señaló que el hombre que aparece en el video “no nos representa ni trabaja con nosotros. Colaboraremos contigo para dar con el responsable y te brindaremos todo el apoyo en caso de que decidas presentar la formal denuncia”, dijo la candidata.