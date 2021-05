México | Reportan 3 personas heridas tras tiroteo en Times Square

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que un tiroteo en Manhattan dejó a tres personas heridas en pleno Times Square.

Una de las víctimas sería una menor de edad de 4 años y las otras dos también eran mujeres.

Según fuentes, las mujeres fueron alcanzadas a raíz de un pleito entre 4 sujetos que derivó en el uso de las armas de fuego; pero que las víctimas no eran el blanco de los disparos.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) el incidente se reportó, alrededor de las 5 de la tarde de este sábado, en el cruce de la calle 46 Oeste y Broadway.

La brigada de emergencia atendió y transportó a tres personas al Hospital Bellevue; donde se reporta que su condición de salud es estable.

En su cuenta de la red social Twitter, el alcalde de NYC, Bill de Blasio confirmó que las víctimas solo eran transeúntes y que se encontraban en condición estable. Aseguró que los resposables están siendo buscados por el NYPD para enfrentar la justicia.

Here’s the latest from Times Square:

Thankfully these innocent bystanders are in stable condition.

The perpetrators of this senseless violence are being tracked down and the NYPD will bring them to justice.

The flood of illegal guns into our city must stop. https://t.co/SjU2eQR09l

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 8, 2021