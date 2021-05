Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 9 al 15 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 9 al 15 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 288

No permitas que abusen de tu confianza. Ganancias. Producción en esta semana. No juegues con los sentimientos de los demás. Personas solteras que te buscan en tu casa. Viaje en carro rojo. Alguien de poder que te busca. Debes saber lo que haces estar seguro para poder ofrecer la ayuda.

Trabajo: Cambios en un negocio de alimentos. Compra y venta de mercancía para iniciar negocio.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Debes hacer las cosas mejor o no maltrates a los demás. Has tiempo para ti. Cambio en la rutina.

Parejas: Cuidado con romances en la calle. Caminos abiertos. Llega la abundancia a tu vida.

Solteros: Busca la armonía en tu casa. Una respuesta que no esperabas te llega en esta semana.

Mujer: Aperturas. Alguien te vigila por lo que arces o tienes. Te vas de tu casa para dejar lo que vives.

Hombre: No gastes de más cuida el dinero. Estarás pensando en el futuro. Nuevas celebraciones.

Consejo: Pendiente con las decisiones.

TAURO

Palabra clave: Despertar

Número de suerte: 643

Tú eres de una persona con mucha fortuna espiritual. Asiste a un bautizo especial. Cambios en esta semana en algo que estas comprando. No juegues con los sentimientos de los demás. Un nuevo amor. Nuevas decisiones. Cambios. Regresas a casa. Invitación especial de un familiar.

Trabajo: Llega el dinero que necesitas a tu vida. Asume tu responsabilidad. Buenas energías. Triunfos.

Salud: Malestar respiratorio.

Amor: No te contamines limpia tu vida astral. Algo con la religión o espiritual que te cambia la vida.

Parejas: Ten cuidado con relaciones dudosas o escondidas. Todo lo negativo en tu entorno cae sale.

Solteros: Alguien del pasado que te busca pero que ha cambiado. Cuídate de los celos. Algo con videos.

Mujer: Recibes un mensaje para viajar a otras tierras con buena providencia. Personas extranjeras que te buscan.

Hombre: Cuidado con personas que te manipulan. No te metas en algo que no es tu problema.

Consejo: Todo lo que brilla no es oro.

Géminis

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 173

Nuevas condiciones en un viaje. Deja los excesos. Gastos de más. Problema legal que solucionas. Hablas con personas de otra ciudad por viaje. La vida continua no te detengas. Caminos abiertos. Deja las ilusiones. Compartes algo nuevo. Sales adelante con lo que haces. Nuevas personas a tu lado.

Trabajo: Algo con un mercado donde te dan una nueva oportunidad. Cuidado con prestar dinero.

Salud: Sin novedad.

Amor: Celebraciones por la llegada de alguien querido. Algo con un mensaje de texto que te cambia de idea.

Parejas: Utiliza tu intuición. Dinero que te cancelan. Indecisiones en algo que quieres hacer.

Solteros: Persona joven que te busca. Cuidado con decisiones apresuradas. No hagas las cosas sin pensar.

Mujer: Celebración de quince años que se suspende. No puedes dormir bien por angustia.

Hombre: Celebraciones por triunfo. Alegrías. Hablas con persona importante por un nuevo empleo.

Consejo: Cambios necesarios.

Cancer

Palabra clave: Romance.

Número de suerte: 981

Una gran victoria esta de tu lado. Tomas la decisión de cambiar algo. Alegrías en el amor. Problemas por un carro. Triunfos y viajes. Mudanzas cambios. Renovación espiritual. Utiliza tu intuición. No te apegues a nada. Algo con personas recién conocidas. Deja la tristeza. Nuevos caminos.

Trabajo: Debes ser agradecido cada día por el empleo que tienes. Cuídate de los conflictos. Ascensos.

Salud: Mejorando.

Amor: Debes hacerte una limpieza espiritual para el amor. Llega un hombre importante de tu vida.

Parejas: Madre que te busca. Haces demasiadas cosas. Vences obstáculos llegas a dónde quieres

Solteros: Debes aprender de tus errores no lo vuelvas a cometer. Un nuevo producto que llega a tus manos.

Mujer: Una reunión en tu casa improvisada. Armonía. buena comunicación con tus hijos.

Hombre: Estarás pasando por un proceso donde te dan un cambio y debes ver bien lo que decides.

Consejo: El éxito en tus manos.

Leo

Palabra clave: Decepción.

Número de suerte: 832

Debes cuidar lo que tienes. Salidas tempranas. Cancelas recibos. Pides ayuda amigos en una producción. Aseguras a tu familia. Necesidad de hablar en un grupo y hacer cambios. Te cancelan un dinero pendiente. Debes acelerar el paso en las cosas. No te arrepientas de lo que haces.

Trabajo: Hay que tener respeto por las personas que trabajan contigo. Te cancelan dinero pendiente

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Te estarás divirtiendo con personas muy queridas. Cuidado con lo que comes en la calle.

Parejas: No discutas en la casa por dinero. Cambio de rutina que es necesario. Compra de muebles.

Solteros: Deja el pasado. Debes ser más consciente con tu dinero. Cambio de look necesario.

Mujer: No gastes de más. Debes ayudar a un familiar. Trata bien con quien trabajas. Acuerdos.

Hombre: Debes ser más fiel con tu pareja o con quien estas. Cuídate de personas recién conocidas.

Consejo: Cuidado con los secretos.

Virgo

Palabra clave: Sol.

Número de suerte: 470

El amor llega a tu vida. Debes sentirte importante en lo que estás haciendo. Nuevos baños espirituales. Compra de ropa. Decisiones que debes tomar. Deja el pasado. Personas fallecidas que debes atender. Problemas con amigos. Cuidado con lo que pasa en lo espiritual. Le das apoyo a un amigo.

Trabajo: Ten calma nuevos socios. Cuidado pendiente con lo que firmas o aceptas. Algo con códigos.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: No te sientas culpable de nada. Sale el sol en tu camino. Nuevos amores. Cuidado con traiciones.

Parejas: Tiempo para compartir con la familia y descansar. Recibes un presente por algo que hiciste.

Solteros: Personas extrañas que llegan a tu casa. Nuevos trabajos. Compra de ropa nueva para un evento.

Mujer: Algo con moneda extranjera donde logras cancelar deudas. Cambios positivos. Acuerdos. Triunfos.

Hombre: Se cierran ciclos en tu vida. Compra de muebles o cambios para tu casa o carro.

Consejo: Respeta para que te respeten.

Libra

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 132

Debes tener más confianza con tu familia. Gastas demasiado. Cuida lo que tienes. Pon los pies en la tierra. Nadie agradece lo que tú haces debes tener más valor en tu trabajo. No dejes a tu familia. Entiende más a los adolescentes o niños de tu casa. Cuidado de quien te enamoras.

Trabajo: Ten confianza en lo que haces y las personas que están a tu lado. Nuevos inicios.

Salud: Alergia de nariz.

Amor: Cambios inesperados con tu pareja. El amor llega a tu vida. Pendiente con embarazo.

Parejas: Tendrás algo que ver con un televisor o computadora. Niños pendientes de ti.

Solteros: Debes entender a los demás como lo hacen contigo. Regalos de niños con alegrías.

Mujer: Compra de vehículo o moto. Le darás un sí a persona que te quiere mucho. Cambios en fecha importante.

Hombre: El amor llega a tu vida. Cambios. Alegrías. Algo con una medicina que debes estar pendiente.

Consejo: Leer salmo 91

Escorpio

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 217

Acuerdos. Celebraciones Estarás pensando que hacer con un problema que tienes con tu madre. Arreglos de documentos. Te dirán cuanto te dan y no agradeces. Quieres hacer un cambio a tu vida. Un nuevo mundo en tu cabeza. Pendiente con niños o embarazo. Compartes más con tu familia.

Trabajo: No maltrates a tu personal. No inicies ningún conflicto. Mejora ese carácter. Deja las tristezas.

Salud: Cansancio.

Amor: Te dan un regalo. Decisiones que debes tomar por el amor de tu vida. Sale el sol.

Parejas: Viaje sin regreso te quedas. Se activan los negocios. Nuevas metas. Conversaciones con tu pareja.

Solteros: Debes ser responsable con tu familia. Debes comprender más con las personas que vives.

Mujer: Algo con la fecha 22. Has la limpieza que tienes pendiente en tu casa. Algo con un velón dorado.

Hombre: Te regalan algo de color dorado muy brillante. Te llaman para un nuevo empleo.

Consejo: Asume tu responsabilidad.

Sagitario

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 471

Nuevos proyectos. Estabilidad. No creas en personas falsas. El amor se activa. Te sacas a una persona de tu lado. Inicias estudios especiales. Carreas nuevas. Cuidado no abandones tanto a tu familia. Disfruta con quien vives o estas. Tristeza por alguien querido que se va. Bendiciones.

Trabajo: No puedes generar más dinero debes buscar que hacer. Ten fe en las cosas. Celebraciones y alegrías con jefe.

Salud: Mareos.

Amor: No te angusties por otros. No permitas que otros te manipulen. Nuevas aventuras.

Parejas: Haces muchas cosas a la vez. No hagas las cosas sin hablar con tu pareja. Hijos pendientes de ti.

Solteros: Nuevas oportunidades de diversión. Cambios. Oportunidades de luna de miel o descanso.

Mujer: Sales de la rutina. Una conquista en tu vida o persona mayor pero interesante. Cuidado en lo oscuro.

Hombre: Eres parte de un grupo de lucha. Deja las tristezas la melancolía la vida te trae nuevas oportunidades.

Consejo: No seas esclavo de la ignorancia.

Capricornio

Palabra clave: Emociones.

Número de suerte: 802

Te vas de dónde vives. Cambios. Nuevas viviendas. Alguien del pasado que llega a tu vida. Sales de compra por viaje en familia. Se activa la prosperidad en tu vida. Algo con enumeración y carpeta amarilla que te trae cambios en tu vida. Te relacionas con nuevas ´personas en lo económico.

Trabajo: No discutas más con una mujer en tu sitio de trabajo, ella nunca cambiara siente que tiene la razón.

Salud: Sin novedad.

Amor: Conversaciones con persona amada. Salida o comida especial. Firmas. Visitas un amigo.

Parejas: Preocupación por una persona joven. Nuevos exámenes. Descontento en la familia.

Solteros: Deja la tristeza toda pasa. Alguien que te maltrata verbalmente se va de tu lado. Nuevas religiones.

Mujer: Atiende a tus difuntos. Cuídate más la salud. Enfermedad de una familia que te preocupa.

Hombre: Compras necesarias. Salidas nocturnas con apuros. Tristeza por un familiar que se va de tu lado.

Consejo: Deja la tristeza adelante.

Acuario

Palabra clave: Bondad.

Número de suerte: 507

Debes solucionar un problema legal. Compra de utensilios del hogar. Harás un sacrificio por un familiar. Te ofrecen un empleo nuevo. Vas a un lugar con mucha luz. Estarás pendiente por amigo enfermo. Algo con deportes o ejercicios. Preocúpate más por ti deja los demás a un lado.

Trabajo: Personas con quien trabajas se muestran irónicas. No sigas los juegos de palabras con compañero.

Salud: Dieta y caminar

Amor: Te desilusionas de una persona que querías mucho. Te dan un clave para tomar decisiones.

Parejas: Discusiones y malas palabras que pueden traer rupturas. No es fácil estar con alguien nuevo.

Solteros: Harás unos sacrificios personales para recuperar algo. Evita desesperarte en una reunión.

Mujer: Compras Necesarias. Asumes responsabilidades de otros. Hecho curioso con una silla.

Hombre: Cambios repentinos de humor que te trae molestias con tu familia. Distribuye mejor tú tiempo.

Consejo: Se tú mismo (a) dentro y fuera de tu casa.

Piscis

Palabra clave: Romance.

Número de suerte: 933

Algo con una herencia que te llaman. No digas no si no sabes lo que te van a ofrecer. Algo con un calendario escolar. Nuevas ideas. Te llega el bienestar y prosperidad en tu vida. Se activa el amor. Cuidado con los celos no son buenos. Inicias el negocio. Te buscan personas importantes.

Trabajo: Te dan una respuesta esperada. Hecho curioso con una ventana y paisajes donde tomas una decisión.

Salud: Cuidado con golpes.

Amor: Cambio de un negocio. Debes atender por lo que te comprometes. No caigas en errores.

Parejas: Estabilidad laboral. Cuidado con lo que hablan de ti te pueden hacer daño. Reunión familiar.

Solteros: No prestes dinero. Algo con las redes sociales. Vences enemigos. Preocupaciones.

Mujer: Cuidado con lo que dices. Viaje a sitio de mar. Nuevos caminos. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: Regalo sorpresa que no sabes que hacer. Se positivo lo que es tuyo llega. Las apariencias engañan.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Por: Reporte Confidencial

