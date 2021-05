Alertan que en hospitales y clínicas del Zulia están “absolutamente colapsados”

La presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, Daniela Parra, aseguró este lunes que tanto los hospitales como los centros de salud privados en la entidad están “absolutamente colapsados”.

“El Hospital Universitario de Maracaibo está absolutamente colapsado, no solo el hospital sino el personal”, indicó Parra durante una entrevista para Unión Radio.

Parra denunció la deficiencia de los servicios básicos, situación que afecta también a los centros de salud.

“Lo que más me preocupa es que no vemos interés del régimen de dotar suficientemente, no eventualmente. Eso tiene que ser sistemático”, comentó.

Sobre la vacunación al personal del sector salud en el Zulia, indicó que de 876 sanitarios registrados, solo el 8% ha sido vacunado; 30% ha sufrido Covid-19; y 45% están expuestos y tiene morbilidades. “En el sector privado no han vacunado a nadie y están igual de colapsados”, sentenció.

